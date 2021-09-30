ЦПК требуют наказать прокуроров, которые гуляли на дне рождения Татарова
Центр противодействия коррупции требует привлечь к ответственности прокуроров, которые были на дне рождения заместителя председателя Офиса президента Олега Татарова. Речь идет о заместителе генерального прокурора Алексее Симоненко и руководителе Департамента надзора за органами безопасности, фискальной и пограничной службами Яне Стрелюке. Об этом сообщает пресс-центр ЦПК.
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"С соответствующими жалобами мы обратились в орган, осуществляющий дисциплинарное производство в отношении прокурора", – говорится в сообщении.
В ЦПК утверждают, что в начале сентября эти прокуроры гуляли на дне рождении Татарова, который имеет официальный статус подозреваемого по делу о взяточничестве. Отмечается, что это может свидетельствовать о конфликте интересов.
"Симоненко и Стрелюк были неслучайными гостями и прибыли на празднование, несмотря на конфликт интересов. Именно Симоненко в декабре 2020 года забрал дело Татарова из антикоррупционных органов и передал его СБУ и департаменту Стрелюка", – говорится в сообщении.
По данным ЦПК, на Симоненко в этом уголовном производстве возложены полномочия генпрокурора и руководителя органа прокуратуры, также он курирует в офисе генпрокурора работу департамента Стрелюка.
- 18 декабря 2020 года НАБУ предъявило подозрение Татарову по статье о даче взятки.
- 24 декабря Офис генпрокурора забрал дело Татарова у НАБУ и передал его в СБУ. В бюро это назвали умышленной попыткой отсрочить избрание меры пресечения подозреваемому.
- 8 сентября 2021 года из репортажа УП стало известно, что на празднование дня рождения Татарова съехались топ чиновники правоохранительных ведомств.
- Неделю назад в ЦПК сообщили, что Татаров все еще имеет статус подозреваемого, но его дело не передают в суд.
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