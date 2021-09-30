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ЦПК требуют наказать прокуроров, которые гуляли на дне рождения Татарова

Цей матеріал також доступний українською
30.09.2021, 16:32
ЦПК требуют наказать прокуроров, которые гуляли на дне рождения Татарова - Фото
Олег Татаров (фото: скриншот видео телеканала 112)

Центр противодействия коррупции требует привлечь к ответственности прокуроров, которые были на дне рождения заместителя председателя Офиса президента Олега Татарова. Речь идет о заместителе генерального прокурора Алексее Симоненко и руководителе Департамента надзора за органами безопасности, фискальной и пограничной службами Яне Стрелюке. Об этом сообщает пресс-центр ЦПК.

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"С соответствующими жалобами мы обратились в орган, осуществляющий дисциплинарное производство в отношении прокурора", – говорится в сообщении.

В ЦПК утверждают, что в начале сентября эти прокуроры гуляли на дне рождении Татарова, который имеет официальный статус подозреваемого по делу о взяточничестве. Отмечается, что это может свидетельствовать о конфликте интересов.

"Симоненко и Стрелюк были неслучайными гостями и прибыли на празднование, несмотря на конфликт интересов. Именно Симоненко в декабре 2020 года забрал дело Татарова из антикоррупционных органов и передал его СБУ и департаменту Стрелюка", – говорится в сообщении.

По данным ЦПК, на Симоненко в этом уголовном производстве возложены полномочия генпрокурора и руководителя органа прокуратуры, также он курирует в офисе генпрокурора работу департамента Стрелюка.

ЦПК требуют наказать прокуроров, которые гуляли на дне рождения Татарова

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Владислава Михайленко
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сбу набу центр противодействия коррупции офис президента Алексей Симоненко Олег Татаров Ян Стрелюк
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