Зеленский провел ротации в руководстве СБУ

Сегодня, 3 марта, президент Владимир Зеленский провел ротации в руководстве Службы безопасности Украины. Указы опубликованы на сайте главы государства.

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Зеленский подписал ряд увольнений и назначений. Василий Малюк уволен с поста замглавы СБУ и назначен первым замглавы СБУ. Его должность занял Сергей Андрущенко, который был уволен с поста первого замглавы СБУ.

Указом президента замглавы СБУ назначен Анатолий Самбурский.

Андрущенко ранее уже занимал должность замглавы СБУ, затем был переведен на должность первого заместителя главы СБУ и руководителя Антитеррористического центра

Малюк также уже занимал должность первого замглавы спецслужбы, начальника главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью. 26 июля 2021-го Зеленский уволил Малюка и еще четырех руководителей СБУ. Президент объяснял кадровые перестановки в СБУ необходимостью активизации борьбы с контрабандой, темпы которой не устраивали президента.

В начале сентября 2021-го Украинская правда писала, что Малюк был замечен среди гостей на дне рождения замглавы Офиса президента Олега Татарова.

13 декабря 2021-го Кабмин уволил Александра Гогилавшили с должности замминистра внутренних дел после двух скандальных видео, на которых он нецензурно общался с правоохранителями.

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Яна Катасонова

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