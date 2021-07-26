Президент Владимир Зеленский провел кадровые перестановки в Службе безопасности. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Руслан Баранецкий уволен с должности первого зампредседателя СБУ и освобожден от исполнения обязанностей руководителя Антитеррористического центра при СБУ.

Василий Малюк освобожден от должности первого зампредседателя СБУ – начальника Главка по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ.

Сергей Андрущенко освобожден от должности заместителя председателя СБУ и переведен на должность первого заместителя главы СБУ и руководителя Антитеррористического центра при Службе безопасности.

Кроме того, уволен начальник департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ Алексей Корнейчук, а Виталий Монастырецкий уволен с должности начальника Управления СБУ в Черновицкой области.

У Зеленского отметили, что основная цель президента при принятии этих кадровых решений – обеспечение готовности СБУ к системной трансформации, соответствующий содержанию реформы ведомства. Соответствующий законопроект прорабатывается в Верховной Раде.

"Никакой альтернативы реформе Службы нет и не будет. Как только парламент проголосует за реформу, мы должны начать трансформацию в первый же день, не теряя времени на адаптацию к принятому решению", – отметил Зеленский.

По словам Зеленского, еще одна задача кадровых перестановок в СБУ – необходимость активизации борьбы с контрабандой, темпы которой не устраивают президента.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии для LIGA.net отметил, что перед сегодняшними решениями Зеленского, глава СБУ принял "соответствующие решения по Андрею Наумову и Андрею Трипилке".

"Эти кадровые изменения отражают необходимость трансформации Службы безопасности. Более того, можно говорить об абсолютно системном подходе президента к изменениям, которая сейчас происходят в наших специальных службах", – сказал Подоляк.

В числе ключевых причин кадровых перестановок, советник главы ОП назвал необходимость подготовить СБУ к реформе, которая начнется после принятия соответствующего закона.

"Обычно после принятия любого базового закона тратится еще минимум полгода для адапатции, подготовки изменений, каких-то процедурных моментов. Сейчас Служба должна быть готова с первого дня от старта реформы – чтобы не было паузы в эффективности в новых условиях", – пояснил он.

23 июля со ссылкой на источники сообщалось, что Зеленский уволил первого заместителя главы СБУ Руслана Баранецкого. Также должности лишился генерал СБУ, начальник Управления внутренней безопасности Андрей Наумов.

Наталия Медведева , Юрий Смирнов

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