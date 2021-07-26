Зеленский провел кадровые перестановки в СБУ – уволил пятерых руководителей
Президент Владимир Зеленский провел кадровые перестановки в Службе безопасности. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
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Руслан Баранецкий уволен с должности первого зампредседателя СБУ и освобожден от исполнения обязанностей руководителя Антитеррористического центра при СБУ.
Василий Малюк освобожден от должности первого зампредседателя СБУ – начальника Главка по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ.
Сергей Андрущенко освобожден от должности заместителя председателя СБУ и переведен на должность первого заместителя главы СБУ и руководителя Антитеррористического центра при Службе безопасности.
Кроме того, уволен начальник департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ Алексей Корнейчук, а Виталий Монастырецкий уволен с должности начальника Управления СБУ в Черновицкой области.
У Зеленского отметили, что основная цель президента при принятии этих кадровых решений – обеспечение готовности СБУ к системной трансформации, соответствующий содержанию реформы ведомства. Соответствующий законопроект прорабатывается в Верховной Раде.
"Никакой альтернативы реформе Службы нет и не будет. Как только парламент проголосует за реформу, мы должны начать трансформацию в первый же день, не теряя времени на адаптацию к принятому решению", – отметил Зеленский.
По словам Зеленского, еще одна задача кадровых перестановок в СБУ – необходимость активизации борьбы с контрабандой, темпы которой не устраивают президента.
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии для LIGA.net отметил, что перед сегодняшними решениями Зеленского, глава СБУ принял "соответствующие решения по Андрею Наумову и Андрею Трипилке".
"Эти кадровые изменения отражают необходимость трансформации Службы безопасности. Более того, можно говорить об абсолютно системном подходе президента к изменениям, которая сейчас происходят в наших специальных службах", – сказал Подоляк.
В числе ключевых причин кадровых перестановок, советник главы ОП назвал необходимость подготовить СБУ к реформе, которая начнется после принятия соответствующего закона.
"Обычно после принятия любого базового закона тратится еще минимум полгода для адапатции, подготовки изменений, каких-то процедурных моментов. Сейчас Служба должна быть готова с первого дня от старта реформы – чтобы не было паузы в эффективности в новых условиях", – пояснил он.
- 23 июля со ссылкой на источники сообщалось, что Зеленский уволил первого заместителя главы СБУ Руслана Баранецкого. Также должности лишился генерал СБУ, начальник Управления внутренней безопасности Андрей Наумов.
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