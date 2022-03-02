Зеленский назначил нового главу СБУ в Автономной республике Крым
02.03.2022, 22:13
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
Президент Владимир Зеленский назначил нового руководителя Службы безопасности Украины в Автономной республике Крым. Соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства.
"Уволить Кулинича Олега Николаевича с должности начальника Главного управления Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым", – говорится в указе №91/2022.
"Назначить Власенко Александра Анатольевича начальником Главного управления Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым", – говорится в указе №92/2022.
- Ранее сегодня 141 страна на Генеральной ассамблее ООН осудила агрессию России против Украины и потребовала, чтобы РФ немедленно, полностью и безоговорочно вывела все свои вооруженные силы с территории Украины в пределах ее международно признанных границ.
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