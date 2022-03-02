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Зеленский назначил нового главу СБУ в Автономной республике Крым

Цей матеріал також доступний українською
02.03.2022, 22:13
Зеленский назначил нового главу СБУ в Автономной республике Крым - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский назначил нового руководителя Службы безопасности Украины в Автономной республике Крым. Соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства.

"Уволить Кулинича Олега Николаевича с должности начальника Главного управления Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым", – говорится в указе №91/2022.

"Назначить Власенко Александра Анатольевича начальником Главного управления Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым", – говорится в указе №92/2022.

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Наталия Медведева
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Александр Власенко сбу Крым назначение Владимир Зеленский
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