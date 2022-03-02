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Новости | Весь мир против Путина. 141 страна требует от России прекратить вторжение в Украину

Цей матеріал також доступний українською
02.03.2022, 19:26
Весь мир против Путина. 141 страна требует от России прекратить вторжение в Украину - Фото
Экстренная специальная сессия Генеральной ассамблеи ООН по Украине (Фото: EPA-EFE/JUSTIN LANE)

Сегодня, 2 марта, Генеральная ассамблеи ООН подавляющим большинством голосов проголосовала за осуждение вторжения России в Украину. 

На 11-й экстренной специальной сессии Генассамблеи ООН 141 страна проголосовала за осуждение вторжения России в Украину, против – 5 стран, 35 стран воздержались.

Против проголосовали Россия, Беларусь, Сирия, КНДР, Эритрея. В числе воздержавшихся – Китай, Индия, ЮАР, Казахстан, Пакистан, Иран, Ирак, Куба, ЦАР.

Резолюция Генассамблеи ООН не имеет юридической силы, но имеет политический вес в глобальном масштабе.

Резолюция также требует, чтобы Россия немедленно, полностью и безоговорочно вывела все свои вооруженные силы с территории Украины в пределах ее международно признанных границ.

  • Президенту России Владимиру Путину, чтобы убить себя, необязательно использовать ядерное оружие. Он может поступить как парень в берлинском бункере в 1945-м, заявил на срочном заседании Генассамблеи ООН постпред Украины Сергей Кислица.

Читайте также: Вторжение РФ в Украину: танки и ракетные обстрелы городов. Главные новости – хроника

Наталия Медведева
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