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Украина в ООН: Если Путин хочет убить себя – ему необязательно использовать ядерное оружие

Цей матеріал також доступний українською
28.02.2022, 23:14
Украина в ООН: Если Путин хочет убить себя – ему необязательно использовать ядерное оружие - Фото
Сергей Кислица (Фото - скриншот из видео)

Президенту России Владимиру Путину необязательно использовать ядерное оружие, чтобы убить себя. Он может поступить как парень в берлинском бункере в 1945-м, заявил на срочном заседании Генассамблеи ООН постпред Украины Сергей Кислица.

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Он отметил, что угроза глобальной безопасности находится на уровне времен второй мировой войны или даже выше – после приказа Путина привести в готовность ядерные силы.

"Безумие. Если он (Путин. – Ред.) хочет убить себя – ему необязательно использовать ядерное оружие. Он должен сделать то, что сделал парень в бункере в Берлине в 1945 году", – заявил Кислица, намекая на судьбу нацистского лидера Адольфа Гитлера.

Дипломат также отметил, что решение о войне против Украины принял человек, который сейчас сидит в бункере.

"Мы знаем, что случилось с человеком, который сидел в бункере в Берлине в мае 1945 года", – сказа Кислица, снова намекнув на Гитлера.

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Марк Сировой
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Сергей Кислица ООН владимир путин ядерное оружие адольф гитлер генассамблея
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