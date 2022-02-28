UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

МВД: Путин пятый день прячется в бункере, боится своего народа и элит

Цей матеріал також доступний українською
28.02.2022, 17:14

Министерство внутренних дел утверждает, что президент страны-агрессора России Владимир Путин пятый день прячется в бункере от своего народа. Об этом заявил на брифинге советник главы МВД Вадим Денисенко.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Российский президент пятый день прячется в бункере. Пятый день он не выходит к своему народу. И пятый день он боится появиться на публике. Почему? Очевидно, он начинает параноидально бояться за свою жизнь", – сказал он.

Денисенко отметил, что в России никакой революции пока не ожидается, но Путин боится своей элиты.

Советник главы МВД также заверил, что Путин ответит за убийства мирных жителей, как это российская армия делала сегодня в Харькове.

"Все это будет, безусловно, доказано в суде потом. И обязательно он предстанет перед Гаагой. А мы отстоим Харьков, потому что это наша украинская отечественная война. И мы победим в нашей отечественной войне", – добавил Денисенко.  

 

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Вадим Денисенко владимир путин мвд бункер
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 