МВД: Путин пятый день прячется в бункере, боится своего народа и элит

Министерство внутренних дел утверждает, что президент страны-агрессора России Владимир Путин пятый день прячется в бункере от своего народа. Об этом заявил на брифинге советник главы МВД Вадим Денисенко.

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"Российский президент пятый день прячется в бункере. Пятый день он не выходит к своему народу. И пятый день он боится появиться на публике. Почему? Очевидно, он начинает параноидально бояться за свою жизнь", – сказал он.

Денисенко отметил, что в России никакой революции пока не ожидается, но Путин боится своей элиты.

Советник главы МВД также заверил, что Путин ответит за убийства мирных жителей, как это российская армия делала сегодня в Харькове.

"Все это будет, безусловно, доказано в суде потом. И обязательно он предстанет перед Гаагой. А мы отстоим Харьков, потому что это наша украинская отечественная война. И мы победим в нашей отечественной войне", – добавил Денисенко.

Марк Сировой

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