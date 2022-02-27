Кулеба: Если РФ грозит Украине ядерным оружием, то это будет катастрофой, но не сломит нас

Россия повышает ставки перед переговорами с Украиной. Если она грозит применить ядерное оружие против Украины, то это станет катастрофой для мира, но Киев это не сломит. Об этом заявил на брифинге министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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"Если приказ Путина привести к высокому уровню готовности его ядерные войска означает прямую угрозу применить ядерное оружие против Украины, у меня есть очень простой посыл: это будет катастрофой для мира, но не сломит нас", – заявил он.

Кулеба отметил, что приказ Путина появился сразу после согласия украинской и российской делегаций на переговоры. По его словам, РФ повышает ставки и пытается создать дополнительное давление на Украину.

Однако, заверил глава МИД, Украина не поддается этому давлению: едет на переговоры выслушать РФ, высказать свою позицию и обсудить пути завершения войны.

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Марк Сировой

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