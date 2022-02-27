Украина не капитулирует на переговорах с Россией и не сдаст ни дюйма своей земли – Кулеба

Украина не капитулирует на переговорах с Россией, не сдаст свою землю и будет защищаться от армии РФ. Об этом заявил на брифинге министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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"Мы не остановимся, пока не защитим свою страну полностью. Нет ничего плохого в переговорах как таковых. Если концом переговоров будут мир и окончание войны, мы это приветствуем. Но подчеркну: мы не сдадимся, мы не капитулируем и не сдадим ни дюйма нашей территории", – заявил глава МИД.

Кулеба сказал, что переговоры не надо рассматривать из перспективы, "на что Украина может согласиться". Он напомнил, что в первые дни Россия не соглашалась на переговоры, а когда ее планы по блицкригу провалились, Москва начала говорить ультиматумами – выдвигать предварительные требования.

После того как армия РФ начала нести серьезные потери, Россия стала готовой встретиться без предварительных условий и требований – и это уже победа Украины, отметил глава МИД.

По его словам, Украина согласилась отправить свою делегацию на украинско-беларускую границу, чтобы послушать, что хочет Россия сказать, а также сказать, что Украина думает по поводу этой войны.

Он заверил: Украина продолжит яростно защищать свою страну и наносить поражения армии РФ.

Кулеба также отметил, что сегодня вторжение беларуских войск было близко как никогда. Украине надо было обезопасить северный фланг от новых угроз, поэтому президент Владимир Зеленский и говорил сегодня с диктатором Беларуси Александром Лукашенко.

Марк Сировой

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