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Скандал с Гогилашвили. Журналисты показали еще одно видео разборок с патрульными видео

Цей матеріал також доступний українською
12.12.2021, 17:32
Александр Гогилашвили (Фото - МВД)
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В сети появилось еще одно видео с якобы заместителем министра внутренних дел Александром Гогилашвили, снятое в Киеве за несколько недель до скандального инцидента на блокпосту на Донбассе. Как сообщает Украинская правда, видео полицейские передали журналисту Михаилу Ткачу.

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По данным журналистов, 24 ноября автомобиль Гогилашвили в Киеве остановили патрульные для проверки документов.

На опубликованном фрагменте видео мужчина представляется заместителем министра внутренних дел, спрашивает полицейского, узнал ли он его, и в нецензурной форме констатирует – очень "плохо", что начальство не узнают.

"Ты что тупой что ли? Я не понял, что с тобой, тебя припудрило? Зачем ты прыгаешь на капот? Ты дурак, ты вменяемый?" – говорит он патрульному.

Полицейский объясняет, что после инцидента с нардепом Ильей Кивой, который якобы ехал по "левому" оперативному талону, была команда сверять талоны, с чем и связана остановка авто.

"Где вас понабирали? Парни, что с вами? Включайте мозги хоть немного", – возмутился якобы Гогилашвили в ответ.

  • Гогилашвили устроил разборки с полицейскими на блокпосту на Донбассе. Правоохранители остановили его авто для проверки документов, что не понравилось чиновнику. Он нецензурно выражался в адрес полицейских, возмущаясь, что они его не узнали. В сети появилось соответствующее видео. 
  • Министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что инициировал дисциплинарное производство перед премьер-министром Денисом Шмыгалем и правительством. Позже Гогилашвили извинился за "излишнюю эмоциональность". 
  • Президент Владимир Зеленский обратился к Монастырскому и Кабмину с просьбой рассмотреть увольнение Гогилашвили, заявив, что на такой инцидент "может быть только одна реакция".
Оксана Житнюк
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