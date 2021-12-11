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Замглавы МВД извинился за "излишнюю эмоциональность" во время инцидента с полицейскими

Цей матеріал також доступний українською
11.12.2021, 17:46
Замглавы МВД извинился за
Александр Гогилашвили (скриншот с видео)

Замминистра внутренних дел Александр Гогилашвили извинился за свою "излишнюю эмоциональность" во время инцидента с полицейскими на блокпосту в зоне операции объединенных сил. Об этом он написал в Facebook.

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"Относительно инцидента на блокпосте в зоне ООС в Донецкой области. Безусловно, хочу извиниться за свою излишнюю эмоциональность", – написал Гогилашвили.

Он отметил, что согласен с решением главы МВД Дениса Монастырского начать дисциплинарное производство. "Готовлю рапорт на имя министра МВД и буду всячески способствовать его (производства, – ред.) проведению", – добавил замминистра.

Замглавы МВД извинился за "излишнюю эмоциональность" во время инцидента с полицейскими
СПРАВКА. Гогилашвили был назначен на должность замглавы МВД в сентябре 2019 года. До этого он работал в Международной антинаркотической ассоциации, которую уже долгое время поддерживает студия Квартал 95 и президент Владимир Зеленский. Жена Гогилашвили – личная помощница Зеленского. Также Гогилашвили, по его словам, работал продюсером на российском телеканале и занимался с депутатом Госдумы РФ Николаем Валуевым "социалкой" в Ленинградской области.
  • Гогилашвили устроил разборки с полицейскими на блокпосту на Донбассе. Правоохранители остановили его автомобиль для проверки документов, что не понравилось чиновнику. Он нецензурно выражался в адрес полицейских, возмущаясь, что они его не узнали. В интернете было опубликовано соответствующее видео. Монастырский написал в Facebook, что инициировал дисциплинарное производство перед премьер-министром Денисом Шмыгалем и правительством.
Вадим Ребрина
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полиция Донбасс мвд Денис Монастырский александр гогилашвили
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