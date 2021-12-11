Замглавы МВД устроил нецензурные разборки на блокпосту. Монастырский отреагировал – видео

Замминистра внутренних дел Александр Гогилашвили якобы устроил нецензурные разборки на блокпосту на Донбассе. Соответсвующее видео появилось на YouTube-канале Остання крапля. Глава МВД Денис Монастырский написал в Facebook, что будет просить Кабмин отстранить чиновника на время дисциплинарного производства.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Судя по видео, между замминистра и полицейскими возник конфликт, поскольку те остановили его автомобиль. На канале утверждается, что инцидент произошел на блокпосту в Краматорске.

На кадрах человек с голосом как у Гогилашвили, говорил полицейским: "Я не должен здесь, б****ь, тратить время, объясняя тебе, доказывая тебе, что я заместитель министра". Правоохранители отвечали, что выполняют свои обязанности.

"Слушай, единственный замминистра с вот таким е****м, как у меня, он один всего. Я три года уже замминистра, печально, что ты не знаешь. Теперь и я тебя знаю, для тебя это приятно не будет", – сказал якобы Гогилавшили полицейским.

Монастырский написал в Facebook, что из-за событий на блокпосту с участием Гогилашвили, он инициировал дисциплинарное производство перед премьер-министром Денисом Шмыгалем и правительством. По его словам, в ходе производства должны быть установлены все обстоятельства и сделаны выводы.

"На период дисциплинарного производства буду предлагать правительству отстранить Гогилашвили от занимаемой должности для чего подписал соответствующее представление в Кабмин. Я лично изучу все детали случившегося и приму соответствующие управленческие решения", – заверил глава МВД.

Гогилашвили был назначен замглавы МВД в сентябре 2019 года. В октябре 2020-го президент Владимир Зеленский наградил его орденом.

В декларации Гогилвшивили указано, что он работал в Международной антинаркотической ассоциации. Известно, что организацию уже долгое время поддерживает студия Квартал 95 и сам Зеленский. Жена Гогилашвили – личная помощница Зеленского.

На странице в соцсетях Гогилавшили обнаружены фото с депутатом Госдумы РФ Николаем Валуевым. Чиновник говорил, что познакомился с ним, когда работал продюсером на российском телеканале и занимался с Валуевым "социалкой" в Ленинградской области.

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.