Зеленский наградил зама Авакова, который работал в антинаркотической ассоциации

Экс-сотрудник Международной антинаркотической ассоциации Гогилашвили награжден орденом за заслуги

Президент Владимир Зеленский наградил орденом за заслуги III степени замглавы Министерства внутренних дел Арсена Авакова – Александра Гогилашвили. Об этом говорится в указе главы государства.

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В декларации Гогилавшивили указано, что он работал в Международной антинаркотической ассоциации. Известно, что организацию уже долгое время поддерживает студия Квартал 95 и сам Зеленский.

Также указано, что его женой является Мария Валентиновна Левченко. Зеленский весной говорил, что его помощницей еще со времен работы в Квартале является женщина по имени Мария Левченко.

В указе же о награждении говорится, что Гогилашвили награжден "за самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные в борьбе с преступностью, добросовестное и безупречное служение украинскому народу".

В сентябре 2019-го сообщалось, что Гогилавшили может стать замглавы МВД. Тогда на его странице в соцсетях были обнаружены фото с депутатом Госдумы РФ Николаем Валуевым. Гогилавшили говорил, что познакомился с ним, когда работал продюссером на российском телеканале. По его словам, вместе с Валуевым он занимался "социалкой в ​​продвижении бесплатных школ бокса в Ленинградской области".

Весной 2020-го Зеленский заверил, что не занимался кумовством и ни одного друга или кума на работу не взял. Он также жаловался на кадровый голод.

В феврале Гогилашвили заявлял, что в Раду внесут предложения, которые будут касаться "формирования наркополитики". Среди прочего он говорил, что предлагается признавать наркозависимых больными, а не преступниками – и отправлять их "на обязательное лечение".

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Марк Сировой

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