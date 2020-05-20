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Зеленский ответил на критику в кумовстве и объяснил, почему назначил Ермака

Зеленский ответил на критику в кумовстве и объяснил, почему назначил Ермака - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
20.05.2020, 11:35

Зеленский заверяет, что Ермак и Венедиктова - профессионалы, и говорит, что не занимается кумовством. В то же время он жалуется на кадровый голод

Президент Владимир Зеленский заверяет, что не занимался кумовством и ни одного друга или кума на работу не взял. Об этом он рассказал на пресс-конференции.

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Он объяснил, что глава ОП Андрей Ермак ему не кум, но "доверенный человек" и опытный юрист. Президент подчеркнул, что Ермак имеет образование в области международного права, которое, по мнению Зеленского, необходимо для работы на этой должности.

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На вопрос журналиста о том, что генпрокурор Ирина Венедиктова провалила отбор в Верховный Суд, он сказал, что не знает, о чем речь. По его словам, она новый человек, практик со званием.

При этом Зеленский пожаловался на кадровый голод.

"У нас кадровый голод в стране. Я не могу найти хорошего министра культуры. Мы вместе с премьером ищем... Нам очень сложно найти министра образования. Нам очень сложно искать министра энергетики. Кого бы мы ни взяли в сфере энергетики, на следующий день СМИ пишут: это точно человек Ахметова, Коломойского или Пинчука. А где у нас независимые энергетики в стране, они есть? Дайте!" – сказал президент.

  • В 2016-2017 году Венедиктова пыталась стать судьей нового Верховного суда, однако выбыла из конкурсаполучив меньше минимально допустимых баллов по результатам экзамена.
  • 29 марта 2020 года народный депутат Гео Лерос опубликовал серию видео, на которых брат главы Офиса президента якобы обсуждает кадровые назначения за деньги. На следующий день САП открыла уголовное дело по "пленкам Ермака.
  • 1 апреля Денис Ермак назвал опубликованные видео "нарезкой с вырванным контекстом".
  • 2 апреля у Зеленского сообщили, что СБУ проверяет "обе стороны", имеющие отношение к пленкам Ермака.
  • 8 апреля фигуранты "пленок Ермака" Дмитрий Штанько и Сергей Шумский рассказали в интервью о схемах брата Андрея Ермака и связях с СБУ.

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Марк Сировой
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