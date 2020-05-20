Зеленский ответил на критику в кумовстве и объяснил, почему назначил Ермака

Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский заверяет, что не занимался кумовством и ни одного друга или кума на работу не взял. Об этом он рассказал на пресс-конференции.

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Он объяснил, что глава ОП Андрей Ермак ему не кум, но "доверенный человек" и опытный юрист. Президент подчеркнул, что Ермак имеет образование в области международного права, которое, по мнению Зеленского, необходимо для работы на этой должности.

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На вопрос журналиста о том, что генпрокурор Ирина Венедиктова провалила отбор в Верховный Суд, он сказал, что не знает, о чем речь. По его словам, она новый человек, практик со званием.

При этом Зеленский пожаловался на кадровый голод.

"У нас кадровый голод в стране. Я не могу найти хорошего министра культуры. Мы вместе с премьером ищем... Нам очень сложно найти министра образования. Нам очень сложно искать министра энергетики. Кого бы мы ни взяли в сфере энергетики, на следующий день СМИ пишут: это точно человек Ахметова, Коломойского или Пинчука. А где у нас независимые энергетики в стране, они есть? Дайте!" – сказал президент.

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