У Зеленского отреагировали на "пленки Ермака": СБУ проверяет "обе стороны"

Служба безопасности проводит допросы обеих сторон, задействованных в ситуации с так называемыми "пленками Ермака". Об этом сообщается в Facebook ОП.
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Уточняется, что сотрудники СБУ допрашивают Дениса Ермака, брата главы Офиса президента, и народного депутата Гео Лероса, который опубликовал полученные пленки в публичной плоскости.
Отмечается, что НАБУ открыло дело по заявлению нардепа, а ГБР - по заявлению руководителя ОП.
"Разговоры на обнародованных пленках не имеют отношения к реальной жизни, никто из названных людей не был назначен на должности, которые обсуждались. Однако все изложенные факты должны быть тщательно проверены - так же, как и источники появления пленок и то, кто и с какой целью заказывал слежку", – заявили в ОП.
Сообщается, что Офис президента ждет официальных результатов расследования от правоохранителей.
Подчеркивается, что никто не избежит наказания за противоправные действия, однако и обвинять кого-либо из сторон до официальных результатов расследования было бы опрометчиво.
"Все мы понимаем, что подобные скандалы имеют конечного бенефициара. Найти правду и установить справедливость - главное", – резюмировали в ОП.
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