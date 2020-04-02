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У Зеленского отреагировали на "пленки Ермака": СБУ проверяет "обе стороны"

У Зеленского отреагировали на "пленки Ермака": СБУ проверяет "обе стороны" - Фото
Андрей Ермак (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)
02.04.2020, 19:32

В Офисе президента сообщили, что СБУ проверяет обе стороны, имеющие отношение к "пленкам Ермака"

Служба безопасности проводит допросы обеих сторон, задействованных в ситуации с так называемыми "пленками Ермака". Об этом сообщается в Facebook ОП.

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Уточняется, что сотрудники СБУ допрашивают Дениса Ермака, брата главы Офиса президента, и народного депутата Гео Лероса, который опубликовал полученные пленки в публичной плоскости.

Отмечается, что НАБУ открыло дело по заявлению нардепа, а ГБР - по заявлению руководителя ОП.

"Разговоры на обнародованных пленках не имеют отношения к реальной жизни, никто из названных людей не был назначен на должности, которые обсуждались. Однако все изложенные факты должны быть тщательно проверены - так же, как и источники появления пленок и то, кто и с какой целью заказывал слежку", – заявили в ОП.

Сообщается, что Офис президента ждет официальных результатов расследования от правоохранителей. 

Подчеркивается, что никто не избежит наказания за противоправные действия, однако и обвинять кого-либо из сторон до официальных результатов расследования было бы опрометчиво.

"Все мы понимаем, что подобные скандалы имеют конечного бенефициара. Найти правду и установить справедливость - главное", – резюмировали в ОП.

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  • 29 марта депутат СН Лерос опубликовал серию видео, на которых брат главы ОП Денис Ермак якобы обсуждает кадровые назначения за деньги.
  • Андрей Ермак ответил Леросу, что тот перешел красные линии, и пообещал обратиться в СБУ и ГБР, чтобы проверить записи и как они оказались у Лероса.
  • 30 марта САП открыла уголовное дело по факту возможного коррупционного преступления при назначении на госдолжности.
  • В тот же день Лерос сообщил, что ГБР завело на него уголовное дело по четырем статьям по заявлению Ермака. В ГБР эту информацию подтвердили.
  • По словам Дениса Ермака, он обсуждал с собеседниками не должности, а "проекты", которые потом намеревался отправить на рассмотрение органам власти через возглавляемую им общественную организацию Украинское бюро национального развития.

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Наталия Медведева
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