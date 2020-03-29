Глава ОП Ермак - депутату СН Леросу: Ты перешел "красные линии". Готовься

Андрей Ермак (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)

Глава Офиса президента Андрей Ермак грозит "публичной ответственностью" нардепу Слуги народа Гео Леросу за то, что тот опубликовал видео, на которых якобы брат Ермака кулуарно обсуждает кадровые назначения. Об этом написал сам чиновник в Facebook.

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"Если говорить о "красных линиях", по которым начинается моральная деградация личности, то это точно они. И ты их перешел "<…> Рекомендую подготовиться, потому что придется отвечать публично за каждое слово твоей лжи", - написал он.

Ермак сообщил, что подаст заявления в СБУ и ГБР, чтобы расследовать обстоятельства записи, "все факты" и узнать, в чьих интересах она делалась, и, как попала Леросу.

Он также заверил, что вся его семья – "порядочные люди", а также заявил, что Лерос якобы действует "в личных целях" и за ним кто-то "стоит".

19 марта Лерос дал интервью , в котором подверг критике подписание Ермаком резидент Владимир Зеленский уволил Лероса с должности внештатного советника документа о возможном создании на переговорах в Минске консультативной группы, в которую войдут "представители ОРДЛО". На следующий день п

Сегодня Лерос опубликовал серию видео , на котор ых человек с голосом похожим на Дениса Ермака (брат Андрея Ермака) якобы обсуждает кадровые назначения за деньги.