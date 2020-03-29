Глава ОП Ермак - депутату СН Леросу: Ты перешел "красные линии". Готовься

Глава Офиса президента Андрей Ермак грозит "публичной ответственностью" нардепу Слуги народа Гео Леросу за то, что тот опубликовал видео, на которых якобы брат Ермака кулуарно обсуждает кадровые назначения. Об этом написал сам чиновник в Facebook.
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"Если говорить о "красных линиях", по которым начинается моральная деградация личности, то это точно они. И ты их перешел "<…> Рекомендую подготовиться, потому что придется отвечать публично за каждое слово твоей лжи", - написал он.
Ермак сообщил, что подаст заявления в СБУ и ГБР, чтобы расследовать обстоятельства записи, "все факты" и узнать, в чьих интересах она делалась, и, как попала Леросу.
Он также заверил, что вся его семья – "порядочные люди", а также заявил, что Лерос якобы действует "в личных целях" и за ним кто-то "стоит".