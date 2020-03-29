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Глава ОП Ермак - депутату СН Леросу: Ты перешел "красные линии". Готовься

Глава ОП Ермак - депутату СН Леросу: Ты перешел "красные линии". Готовься - Фото
Андрей Ермак (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)
29.03.2020, 15:05

Глава ОП Андрей Ермак подает заявление в СБУ и ГБР из-за видео с его братом, которые опубликовал Гео Лерос. Он говорит нардепу "готовиться"

Глава Офиса президента Андрей Ермак грозит "публичной ответственностью" нардепу Слуги народа Гео Леросу за то, что тот опубликовал видео, на которых якобы брат Ермака кулуарно обсуждает кадровые назначения. Об этом написал сам чиновник в Facebook.

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"Если говорить о "красных линиях", по которым начинается моральная деградация личности, то это точно они. И ты их перешел "<…> Рекомендую подготовиться, потому что придется отвечать публично за каждое слово твоей лжи", - написал он.

Ермак сообщил, что подаст заявления в СБУ и ГБР, чтобы расследовать обстоятельства записи, "все факты" и узнать, в чьих интересах она делалась, и, как попала Леросу.

Он также заверил, что вся его семья – "порядочные люди", а также заявил, что Лерос якобы действует "в личных целях" и за ним кто-то "стоит".

  • 19 марта Лерос дал интервью, в котором подверг критике подписание Ермаком документа о возможном создании на переговорах в Минске консультативной группы, в которую войдут "представители ОРДЛО". На следующий день президент Владимир Зеленский уволил Лероса с должности внештатного советника
  • Сегодня Лерос опубликовал серию видео, на которых человек с голосом похожим на Дениса Ермака (брат Андрея Ермака) якобы обсуждает кадровые назначения за деньги.
Марк Сировой
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