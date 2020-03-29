"Приедет брат, пойду на Банковую, все обсудим". Лерос опубликовал видео о Ермаке

Денис Ермак (скриншот видео Схеми)

Нардеп Слуги Народа Гео Лерос опубликовал в Facebook серию видео, на которых человек с голосом похожим на Дениса Ермака (брат главы Офиса президента Андрея Ермака) якобы обсуждает кадровые назначения с собеседниками.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Андрей Ермак написал в Facebook, что подаст заявления в СБУ и ГБР, чтобы расследовать обстоятельства, при которых сделали записи, и "всех фактов". Также он хочет, чтобы следствие сказало, кто "заказал" записи, и как они оказались у Лероса.

Себя и свою семью Ермак назвал "честными и порядочными людьми", добавив, что брат с 2014 года ездил на Донбасс и принимал участие в боевых действиях.

Видео выложены в плохом качестве и с помехами звука. LIGA.net попробовала расшифровать диалоги.

3 октября 2019

- Смотри, это [неразборчиво]. Не важно. Но он мне привез пять, - человек с голосом, похожим на Дениса Ермака.

- Ну, привез пять.

- У него ж*па, у него позабирали [неразборчиво], он рассчитался с мусорами [неразборчиво]. Я как бы мог сделать бэк, могу [неразборчиво]

- Ну, блин девочка – хорошая, не это самое. Тут же знаешь, чисто человеческая точка зрения. Получить деньги – это вопрос принципа. А то, что мы ей поможем, это по-любому.

- Там то пять или это пять? Я просто не разбираюсь.

- Давай сделаем так: Денису говорить не надо, Денис берет четыре из пяти. По $500 раскинем, б*я. Это твои друзья.

- Это мои друзья, давай тогда по штуке.

- Ты думаешь, ему это надо знаять?

- Ну а какая разница? Мы же по-честному все делаем.

[Дальше - неразборчиво]

20 августа 2019

- Девочка есть красивая. И очень сильно хочет возглавить или ТРК Украина или Внешэкспоцентр.

- Если сделать все красиво. И девочка в теме, то это как раз достаточно легко. Только мы этим заниматься не будем. Мы перекинем ее на людей [неразборчиво] ты видел там телка в парламентском комитете, ну пи***ц. Ее чисто е***ь. Так что в этом плане достаточно легко, - человек с голосом, похожим на Дениса Ермака.

- Я перекину резюме?

[Дальше – неразборчиво]

16 сентября 2019

- Мы говорим о Киевской таможне.

- [неразборчиво]. Мы работаем, - человек с голосом, похожим на Дениса Ермака.

- То есть никакой информации вам обо мне…

- Нет, ну она есть информация. Я хотел, что бы вы рассказали.

- Биографическая справка или…

- Нет, по работе.

- Я вообще, когда сюда шел, мне говорили, что там уже вопрос решенный. Замминистра в Мининфраструктуры курирует залізницю. Это та информация, которая у меня есть. Я имею информацию по электронной таможне, потому что раньше, работая в [неразборчиво], я был включен в делегацию соединенного штаба вместе с руководителями информационной таможни.

- C [неразборчиво] знакомы?

- Нет, не знакомы. Ну, Валентин Шуляк, Олег Николаев, [неразборчиво], люди, которые возглавляи информационную таможню. Скажем так, я много занимался этим вопросом, но у меня немножко другая специализация.

- Не, [неразборчиво]. У нас таких вопросов не стоит.

23 сентября 2019

- 45 миллионов, извините. Я как бы эти деньги видел. Мне очень нравится эта сумма.

- Сейчас приедет брат. Я поеду на Банковую (ред. – на этой улице расположен Офис президента). Мы все обстоятельства переговорим.

[Дальше неразборчиво]

- [неразборчиво] подтверждает: осуществить хотя бы на 10% имеет возможность только НАТОвская и у ЕС вот эта х**ня. [неразборчиво]. Там только спутник.

- 45 миллионов не дают спокойно жить.

- Я даже знаю компании, которые будут летать. Я даже знаю, кто будет покупатель. Все знаю. Ты понимаешь [неразборчиво]. Такой профи – пять лет стаж. Или семь? В мусарке считается?

- Дядь, уже семь лет прошло, шесть.

- Я в курсе [неразборчиво], за Мировой банк.

[Дальше неразборчиво]

30 сентября 2019

- Конкурс, он подаст пусть документы. Вообще не вопрос, пусть делает [неразборчиво]. Чтоб вот не через ж**пу и что-угодно. А вот, конкурс. То есть подает обязательно. Я ж всех своих прогоняю, я ж перестраховываюсь, чтоб никто [неразборчиво]. Я сначала напрямую, а потом параллельно, Верховная Рада, это самое [неразборчиво], получаю имена, конверты [неразборчиво]. То есть все как бы по-правильному [неразборчиво], - человек с голосом, похожим на Дениса Ермака.

[Дальше - неразборчиво]

- Сейчас еще важно, кого назначат секретарем СНБО. Не дай Бог, Данилова, - человек с голосом, похожим на Дениса Ермака.

30 сентября 2019

- Принимают решение – окей. Не принимают – заходим с другого пути. Вот это, что мы можем предложить. Первым лицам сказать, что все нормально, дать рекомендации. [неразборчиво]. Будет принято решение – зашибись. Не будет – пожалуйста, у нас есть альтернативные варианты.

[Дальше - неразборчиво]

19 марта Лерос дал интервью? в котором подверг критике подписание главой Ермаком резидент Владимир Зеленский уволил Лероса с должности внештатного советника. документа о возможном создании на переговорах в Минске консультативной группы, в которую войдут "представители ОРДЛО". На следующий день п