Зеленский уволил депутата Лероса из советников. Вчера он дал критичное интервью

Президент Владимир Зеленский уволил нардепа Гео Лероса с должности внештатного советника. Указ об этом опубликован на сайте президента.
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"Уволить Лероса Гео Багратовича от исполнения обязанностей советника президента Украины (вне штата)", - гласит указ.
Вчера Лерос дал интервью Цензор.нет, в котором подверг критике подписание главой ОП Андреем Ермаком документа о возможном создании на переговорах в Минске консультативной группы, в которую войдут "представители ОРДЛО". Также Лерос критиковал инициативы внештатного советника секретаря СНБО Сергея Сивохо по примирению на Донбассе и заявил о наличии в окружении Зеленского тех, кто его "подставляет".
"Вижу что Ермак прочитал мое интервью )))", - отреагировал в Facebook Лерос на свое увольнение.
Гео Лерос - основатель арт-проекта Art United Us, одним из результатов работы его команды является серия муралов в Киеве, в том числе - на станции метро Осокорки. Лерос был избран в Раду по списку Слуги народа под №23.
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