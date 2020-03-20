Зеленский уволил депутата Лероса из советников. Вчера он дал критичное интервью

Гео Лерос (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Президент Владимир Зеленский уволил нардепа Гео Лероса с должности внештатного советника. Указ об этом опубликован на сайте президента.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Уволить Лероса Гео Багратовича от исполнения обязанностей советника президента Украины (вне штата)", - гласит указ.

Вчера Лерос дал интервью Цензор.нет, в котором подверг критике подписание главой ОП Андреем Ермаком документа о возможном создании на переговорах в Минске консультативной группы, в которую войдут "представители ОРДЛО". Также Лерос критиковал инициативы внештатного советника секретаря СНБО Сергея Сивохо по примирению на Донбассе и заявил о наличии в окружении Зеленского тех, кто его "подставляет".

"Вижу что Ермак прочитал мое интервью )))", - отреагировал в Facebook Лерос на свое увольнение.

Гео Лерос - основатель арт-проекта Art United Us, одним из результатов работы его команды является серия муралов в Киеве, в том числе - на станции метро Осокорки. Лерос был избран в Раду по списку Слуги народа под №23.

24 июня Лерос был назначен внештатным советником Зеленского.

13 марта он был среди нардепов из СН, опубликовавших в Facebook обращение к Зеленскому с призывом не допустить создания консультативного совета с ОРДЛО на минских переговорах.

16 марта Лерос был среди нардепов СН, попросивших секретаря СНБО уволить Сергея Сивохо с должности внештатного советника.

Читайте также: Верните переговорщиков в рамки закона. Нардепы из СН обратились к Зеленскому