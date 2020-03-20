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Зеленский уволил депутата Лероса из советников. Вчера он дал критичное интервью

Зеленский уволил депутата Лероса из советников. Вчера он дал критичное интервью - Фото
Гео Лерос (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)
20.03.2020, 14:38

Гео Лерос уволен Владимиром Зеленским с должности внештатного советника после того, как нардеп раскритиковал действия близких к президенту людей

Президент Владимир Зеленский уволил нардепа Гео Лероса с должности внештатного советника. Указ об этом опубликован на сайте президента.

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"Уволить Лероса Гео Багратовича от исполнения обязанностей советника президента Украины (вне штата)", - гласит указ.

Вчера Лерос дал интервью Цензор.нет, в котором подверг критике подписание главой ОП Андреем Ермаком документа о возможном создании на переговорах в Минске консультативной группы, в которую войдут "представители ОРДЛО". Также Лерос критиковал инициативы внештатного советника секретаря СНБО Сергея Сивохо по примирению на Донбассе и заявил о наличии в окружении Зеленского тех, кто его "подставляет".

"Вижу что Ермак прочитал мое интервью )))", - отреагировал в Facebook Лерос на свое увольнение.

Гео Лерос - основатель арт-проекта Art United Us, одним из результатов работы его команды является серия муралов в Киеве, в том числе - на станции метро Осокорки. Лерос был избран в Раду по списку Слуги народа под №23.

  • 24 июня Лерос был назначен внештатным советником Зеленского.
  • 13 марта он был среди нардепов из СН, опубликовавших в Facebook обращение к Зеленскому с призывом не допустить создания консультативного совета с ОРДЛО на минских переговорах.
  • 16 марта Лерос был среди нардепов СН, попросивших секретаря СНБО уволить Сергея Сивохо с должности внештатного советника.

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Денис Юдин
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