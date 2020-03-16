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Вредит национальным интересам. Нардепы из Слуги народа просят уволить Сивохо

Вредит национальным интересам. Нардепы из Слуги народа просят уволить Сивохо - Фото
Сергей Сивохо (Фото: пресс-центр штаба ООС/Facebook)
16.03.2020, 14:12

18 депутатов из Слуги народа просят секретаря СНБО Алексея Данилова уволить его советника Сергея Сивохо

Уволить Сергея Сивохо с должности внештатного советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны попросили секретаря СНБО Алексея Данилова 18 депутатов из фракции Слуга народа. Фотография заявления опубликована в Facebook нардепа Егора Чернева.

Свои подписи под заявлением поставили Егор Чернев, Дмитрий Гурин, Гео Лерос, Андрей Мотовиловец, Никита Потураев, Богдан Кицак, Юрий Камельчук, Виктория Подгорная, Богдан Яременко, Татьяна Циба, Игорь Василив, Елизавета Ясько, Елизавета Богуцкая, Александр Мариковский, Анна Бондар, Александр Трухин, Алексей Жмеренецкий, Максим Дырдин и Виталий Безгин.

Депутаты считают, что публичная деятельность Сивохо вызывает беспокойство в обществе, создает политическую напряженность и прямо вредит национальным интересам Украины и ее национальной безопасности, в связи с чем просят поставить вопрос о его увольнении.

"На самом деле тех, кто не согласен с Сивохо и не хочет ничего слышать про "внутренний конфликт", намного больше, но не все успели физически поставить подпись", - подчеркнул Чернев.

Заявление нардепов Слуги народа об увольнении Сергея Сивохо (Фото: Егор Чернев/Facebook)
  • 11 марта Сивохо назвал гибридную войну России против Украины "внутренним конфликтом", из-за которого Украину могут не взять в НАТО.
  • 12 марта слова Сивохо опроверг вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко.
  • В тот же день представители Нацкорпуса сорвали презентацию "Национальной платформы примирения" в КВЦ Парковый, которую проводил Сивохо.  Его самого толкнули в спину, от чего он упал.
  • Данилов назвал поведение представителей Нацкорпуса недопустимым, но подчеркнул, что Сивохо не представляет официальную позицию СНБО.

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Денис Юдин
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Слуга народа увольнение снбо Сергей Сивохо Алексей Данилов
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