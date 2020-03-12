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Пристайко ответил Сивохо насчет приема в НАТО страны с конфликтом

Пристайко ответил Сивохо насчет приема в НАТО страны с конфликтом - Фото
Вадим Пристайко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
12.03.2020, 11:44

В основополагающих документах Альянса нет никаких условий насчет приема в организацию стран, состоящих в конфликте с кем-либо, заявил экс-глава МИД

У Североатлантического альянса нет условия о том, что в НАТО не могут взять страну, состоящую в каком-либо конфликте. Об этом в Twitter заявил вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко.

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Экс-глава МИД призвал избавиться от мифов о НАТО, которые обществу навязывают из Москвы.

"В основополагающих документах НАТО нет положения о невозможности вступления (в Альянс) страны с конфликтом", - подчеркнул Пристайко.

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Так чиновник отреагировал на вчерашнее заявление внештатного советника секретаря СНБО Сергея Сивохи о том, что Украина не получает членство якобы из-за войны на Донбассе.

Украина особенно активно пытается сблизиться с Альянсом после начала гибридной агрессии РФ в 2014 году. Ровно два года назад, весной 2018-го, страна получила от НАТО статус "начинающей" (aspiring member). Другие страны с тем же статусом - Босния и Герцеговина, Грузия и Республика Македония.

Он добавил, что политическое решение о вступлении страны в НАТО "будет зависеть от нашего развития - реформ, обеспечения демократии и верховенства права".

  • Сегодня, 12 марта, Сивохо со второй попытки презентует "Нацплатформу примирения и единства" с ОРДЛО. Эту инициативу власти хотели запустить еще 19 февраля, но из-за обострения на фронте перенесли.
  • Главный консультант отдела военной и военно-экономической политики НИСИ Николай Белесков рассказывает, что не так с евроатлантической интеграцией Украины.
  • В феврале 2019-го Рада закрепила в Конституции курс на НАТО. Вчера новый министр обороны Андрей Таран заявил, что адаптация ВСУ к стандартам Альянса якобы пока недостижима.
Евгений Пилипенко
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