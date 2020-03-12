Пристайко ответил Сивохо насчет приема в НАТО страны с конфликтом

У Североатлантического альянса нет условия о том, что в НАТО не могут взять страну, состоящую в каком-либо конфликте. Об этом в Twitter заявил вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко.
Подпишитесь на наши новости в Telegram: проверенные факты, только важное
Экс-глава МИД призвал избавиться от мифов о НАТО, которые обществу навязывают из Москвы.
"В основополагающих документах НАТО нет положения о невозможности вступления (в Альянс) страны с конфликтом", - подчеркнул Пристайко.
Читайте колонку: Новый статус Украины в НАТО: Кремль уже думает, как этого не допустить
Так чиновник отреагировал на вчерашнее заявление внештатного советника секретаря СНБО Сергея Сивохи о том, что Украина не получает членство якобы из-за войны на Донбассе.
Он добавил, что политическое решение о вступлении страны в НАТО "будет зависеть от нашего развития - реформ, обеспечения демократии и верховенства права".