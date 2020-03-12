Данилов: Сивохо никогда не был официально уполномочен представлять СНБО

Алексей Данилов (Фото: LIGA.net)

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что его советник Сергей Сивохо не уполномочен официально представлять позицию СНБО. Он назвал инцидент с ним на презентации "Национальной платформы примирения и единства" недопустимым. Об этом Данилов сообщил у себя в Facebook.

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Он подчеркнул, что Сивохо является одним из его 11 внештатных советников на общественных началах и "никогда не был уполномочен официально представлять позицию СНБО Украины". Данилов уточнил, что каждый из его внештатных советников имеет свою собственную позицию.

Cекретарь СНБО считает, что возможность донесения своей позиции по сложным вопросам – "неотъемлемая черта общества свободных людей".

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"Дискуссия - это нормальный процесс для любой страны, которая считает себя демократической. Применение физической силы, оскорбления начинаются там, где заканчиваются аргументы. <...> Подобные действия являются недопустимыми", - убежден Данилов.

Сегодня, 12 марта, Сивохо со второй попытки презентовал "Нацплатформу примирения и единства" с ОРДЛО. Эту инициативу власти хотели запустить еще 19 февраля, но из-за обострения на фронте перенесли.

Представители Нацкорпуса сорвали презентацию "Национальной платформы примирения" в КВЦ Парковый, а ее идейного вдохновителя - - толкнули в спину: он упал. Сивохо