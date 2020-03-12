В Киеве сорвали презентацию Нацплатформы примирения. Сивоху ударили: видео

Сегодня в Киеве произошли стычки во время презентации Национальной платформы примирения в Киевском выставочном центре Парковый, в результате советника секретаря СНБО Сергея Сивоху ударили в спину.
Представители Нацкорпуса заявили, что советник секретаря СНБО говорит о внутреннем конфликте, а не о войне России против Украины.
Отвечая на вопрос, кто начал войну на Донбассе шесть лет назад Сивохо сказал: "О внутреннем конфликте. В Украине идет гибридная война, один из способов ведения войны - это инициация внутреннего конфликта и поддержка его Российской Федерацией".
Когда Сивохо начал выходить, его ударили в спину, в результате он упал.
Презентація пішла не по плану. Сівохо називає платформу мирним хабом! pic.twitter.com/vNgTKoGgk4— Eve Nikolashvili (@EveNikolashvili) March 12, 2020
Читайте также: Сивохо уверен: Украину не берут в НАТО из-за "внутреннего конфликта" на Донбассе