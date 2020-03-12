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В Киеве сорвали презентацию Нацплатформы примирения. Сивоху ударили: видео

В Киеве сорвали презентацию Нацплатформы примирения. Сивоху ударили: видео - Фото
Сергей Сивохо (скриншот из трансляции канала Наш)
12.03.2020, 12:26

Советника секретаря СНБО Сергея Сивоху ударили в спину, в результате он упал

Сегодня в Киеве произошли стычки во время  презентации Национальной платформы примирения в Киевском выставочном центре Парковый, в результате советника секретаря СНБО Сергея Сивоху ударили в спину.

Представители Нацкорпуса заявили, что советник секретаря СНБО говорит о внутреннем конфликте, а не о войне России против Украины.

Отвечая на вопрос, кто начал войну на Донбассе шесть лет назад Сивохо сказал: "О внутреннем конфликте. В Украине идет гибридная война, один из способов ведения войны - это инициация внутреннего конфликта и поддержка его Российской Федерацией". 

Когда Сивохо начал выходить, его ударили в спину, в результате он упал.

  • Сегодня, 12 марта, Сивохо со второй попытки презентует "Нацплатформу примирения и единства" с ОРДЛО. Эту инициативу власти хотели запустить еще 19 февраля, но из-за обострения на фронте перенесли.

Читайте также: Сивохо уверен: Украину не берут в НАТО из-за "внутреннего конфликта" на Донбассе

Арина Толина
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видео нацкорпус Сергей Сивохо платформа примирения и единства
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