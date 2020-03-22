Глава ОП Ермак купил Mercedez более чем за 3 млн грн

Андрей Ермак (Фото: пресс-служба ОП)

Автомобиль Mercedez-Benz S 350 за почти 3 млн грн был приобретен 11 марта руководителем Офиса президента Андреем Ермаком. Соответствующие данные Ермак внес 20 марта в Единый государственный реестр деклараций.

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Вместе с оплатой услуг и налогом Mercedez-Benz S 350 d 4MATIC long обошелся главе ОП в 3,2 млн грн.

По декларации, поданной Ермаком 21 февраля, он владеет квартирой в Киеве площадью 107,8 кв. м. В 2019 году он получил более 250 000 грн дохода от предпринимательской деятельности, за работу в адвокатском объединении Международная юридическая компания и ТОО Международная юридическая компания.

Ермак хранит $347 000 и 50 000 евро наличными и около 27 000 грн на банковских счетах.

С августа 2015 года Ермак пользовался автомобилем Toyota Camry, который не находится в его собственности.

11 марта Ермак подписал на переговорах в Минске документ о возможном создании Консультативного совета, в который войдут представители Украины и ОРДЛО.

13 марта более 50 нардепов из Слуги народа призвали президента Владимира Зеленского не допустить создания консультативного совета в Минске.

20 марта Зеленский уволил своего советника и нардепа Гео Лероса после того, как тот в интервью подверг критике действия Ермака.