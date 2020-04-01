"Нарезка с вырванным контекстом". Брат Ермака прокомментировал пленки от Лероса

Денис Ермак (скриншот видео Схеми)

Скандальные фрагменты на видео, где брат главы Офиса президента Денис Ермак якобы "продает" госдолжности, – это "вырванный контекст". Так считает сам фигурант роликов, о чем написал в Facebook.

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По словам Дениса Ермака, он обсуждал с собеседниками не должности, а "проекты", которые потом намеревался отправить на рассмотрение органам власти через возглавляемую им общественную организацию Украинское бюро национального развития.

Далее кратко даем объяснения Ермака по каждому из видео и его интерпретацию событий. Полный текст можно прочесть в его посте.

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№1 20.08.2019. Ермака уговаривали встретиться с "бизнесменами из Одессы" для обсуждения проекта реформы агропромышленного комплекса. Кабмин отклонил проект – встреча не состоялась.

№2 22.08.2019. Из видео вырезали момент, где Ермак назвал слабой программу "девочки, которая хотела возглавить ТРК Украина и ВнешЭкспоЦентр". Фраза "перекинуть на людей" значила отклонить программу.

№3 22.08.2019. Ермак говорил, что, по его мнению, глава РГА должен быть военным, поскольку там действует "спиртовая мафия" - и обычному чиновнику не справиться. Предложение не рассмотрели.

№4 23.09.2019. Обсуждение проекта инвестиций в авиастроение на $45 млн. Органы власти его не рассмотрели.

№5 16.09.2019. Пришел человек и говорит, что "когда сюда шел, то думал, что вопрос решен". Ермак заверяет, что прервал собеседника и начал "изучать его резюме". Встреча "не закончилась конструктивно".

№6 30.09.2019. Ермак говорит, что человек, который предлагает программу оцифровки ГосГеоКадастра, должен идти по конкурсу. Конкурс человек проиграл, программу не приняли

№7 28.08.2019. Без Ермака обсуждали "какие-то деньги".

№8 начало сентября 2019. Человек, который предлагал экономические реформы Тернопольской области, хотел попасть на прием к главе ОП Андрею Ермаку. Проект не рассмотрели, человека не приняли.

№9 начало сентября 2019. Обсуждают, что надо "сбивать" закупки Кабмином камер на оцифровку земли, поскольку оборудование есть с 2013 года и можно сэкономить 286 млн гривень. Удавалось "сбить" закупку четыре раза.

№10 начало сентября 2019. "Провокация на преступление": человек говорит, что какие-то люди предлагают $620 000 за встречу с Ермаком и назначением, а он уговаривает работать в законном поле через общественную организацию. В итоге ни денег, ни назначения.

№11 начало сентября. Без Ермака обсуждали то, что ему "лучше быть не в курсе каких-то денежных дел".

епутат Слуги народа Гео Лерос опубликовал 29 марта д серию видео , на котор ых Дениса Ермак якобы обсуждает кадровые назначения за деньги.

Андрей Ермак ответил Леросу, что тот перешел красные линии , и пообещал обратиться в СБУ и ГБР, чтобы проверить записи и как они оказались у Лероса.

Позже Лерос опубликовал новые видео и заявил, что попросил НАБУ проверить возможную причастность Андрея Ермака к уголовному преступлению.

30 марта САП открыла уголовное дело по факту возможного коррупционного преступления при назначении на госдолжности.

В тот же день Лерос сообщил , что ГБР завело на него уголовное дело по четырем статьям по заявлению Ермака. В ГБР эту информацию подтвердили

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