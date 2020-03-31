"Пленки Ермака". Лерос говорит, что должность главы ОГА оценивали в $2-3 млн

Гео Лерос (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Должность главы Тернопольской облгосадминистрации на "пленках Ермака" оценили в $2-3 млн. Об этом рассказал НВ депутат Слуги народа Гео Лерос, который 29 марта опубликовал видео, где якобы Денис Ермак (брат главы Офиса президента Андрея Ермака) "торгует" госдолжностями.

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"Виден был факт торговли должностями: деньги, суммы. Я (наблюдал, - ред.) какие-то отрывки <...>. Я слышал (на записях, - ред.), что за назначение губернатора Тернопольской области - $2 млн или $3 млн, - какие-то такие цифры были", - сообщил нардеп.

Лерос также рассказал, что получил записи 27 марта – через день после того, как он опубликовал в Facebook пост, в котором призвал присылать ему на почту информацию о Ермаке. Источник видео нардеп не раскрыл.

29 марта Лерос опубликовал серию видео , на котор ых человек с голосом, похожим на голос Дениса Ермака, якобы обсуждает кадровые назначения за деньги.

Андрей Ермак ответил Леросу, что тот перешел красные линии , и пообещал обратиться в СБУ и ГБР, чтобы проверить записи и как они оказались у Лероса.

Позже Лерос опубликовал новые видео и заявил, что попросил НАБУ проверить возможную причастность Андрея Ермака к уголовному преступлению.

30 марта САП открыла уголовное дело по факту возможного коррупционного преступления при назначении на госдолжности.

В тот же день Лерос сообщил , что ГБР завело на него уголовное дело по четырем статьям по заявлению Ермака. В ГБР эту информацию подтвердили

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