"Пленки Ермака". Лерос говорит, что должность главы ОГА оценивали в $2-3 млн

Должность главы Тернопольской облгосадминистрации на "пленках Ермака" оценили в $2-3 млн. Об этом рассказал НВ депутат Слуги народа Гео Лерос, который 29 марта опубликовал видео, где якобы Денис Ермак (брат главы Офиса президента Андрея Ермака) "торгует" госдолжностями.
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"Виден был факт торговли должностями: деньги, суммы. Я (наблюдал, - ред.) какие-то отрывки <...>. Я слышал (на записях, - ред.), что за назначение губернатора Тернопольской области - $2 млн или $3 млн, - какие-то такие цифры были", - сообщил нардеп.
Лерос также рассказал, что получил записи 27 марта – через день после того, как он опубликовал в Facebook пост, в котором призвал присылать ему на почту информацию о Ермаке. Источник видео нардеп не раскрыл.
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