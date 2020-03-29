"Схемы" выяснили, кто фигурирует на записях с братом Ермака и кто снимал

Денис Ермак (скриншот видео Схеми)

Установлены некоторые фигуранты серии видео с братом руководителя Офиса президента Денисом Ермаком, а также автор съемки, утверждают журналисты программы "Схемы".

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Нардеп Гео Лерос передал записи "Схемам" за день до их частичной публикации, рассказали журналисты. Всего на видео около 10 часов, и это, возможно, не полный объем отснятого. Встречи, зафиксированные на видео, датированы концом августа - началом октября 2019 года.

На записях обсуждаются кадровые назначения на различные государственные должности, которым якобы может поспособствовать Денис Ермак, так как его брат Андрей Ермак на тот момент работал советником президента Владимира Зеленского, и сам Денис якобы близко знаком с президентом.

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"Схемы" утверждают, что одним из главных действующих лиц на записях является помощник Дениса Ермака Сергей Шумский. Именно человек по имени Сергей на видео составляет график встреч и согласовывает, кто попадет на собеседование, а также открыто рассказывает, что его цель - получение денег.

В одном из видео он рассказывает, что будет создана гражданская организация, в офисе которой можно будет поводить собеседования, и в которую можно будет вносить "благотворительные взносы". ГО должна называться Украинское бюро национального развития, беседа датирована 30 сентября. Уже 2 октября Минюст зарегистрировал организацию Ермака и Шумского с таким названием.

Также "Схемы" утверждают, что Шумский рассказывает на записях о возможности Дениса Ермака обеспечить победу на строительных тендерах для некой иранской компании и просит собеседника придумать схему, как обойти международные санкции, наложенные на Иран.

По утверждению "Схем", записи вел Дмитрий Штанько, владелец нескольких компаний в финансовой и аграрной сферах. Журналистам не удалось связаться ни с ним, ни с Шумским, ни с Денисом Ермаком.

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Также, по утверждению журналистов, на видео присутствует Руслан Комар-Черный, который подавал декларацию кандидата на должность главы Тернопольской ОГА. На записях якобы именно он обсуждает возможность занять эту должность с Денисом Ермаком. На должность он назначен не был. Комар-Черный не захотел давать комментарии "Схемам".

Еще один человек, чью личность удалось, как они утверждают, установить журналистам - это Анатолий Хмельковский, в 2015-2017 годах руководивший агентством по развитию Черкасского областного совета. На видео обсуждается возможность его работы в Одесской области, вероятно, на должности замглавы Одесской ОГА. Назначение также не состоялось. Хмельковский заявил "Схемам", что не помнит такого разговора, хотя детали его биографии, которые в нем приводятся, подтвердил.

19 марта Лерос дал интервью , в котором подверг критике подписание Андреем Ермаком резидент Владимир Зеленский уволил Лероса с должности внештатного советника документа о возможном создании на переговорах в Минске консультативной группы, в которую войдут "представители ОРДЛО". На следующий день п

Сегодня Лерос опубликовал серию видео , на котор ых человек с голосом, похожим на голос Дениса Ермака, якобы обсуждает кадровые назначения за деньги.

Андрей Ермак ответил Леросу, что тот перешел красные линии , и пообещал обратиться в СБУ и ГБР, чтобы проверить записи и как ни оказались у Лероса.

Позже Лерос заявил, что попросил НАБУ проверить возможную причастность Андрея Ермака к уголовному преступлению.

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