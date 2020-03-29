Лерос обратился в НАБУ по поводу съемок с братом Ермака и выложил новые видео

Гео Лерос (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Обращение в Национальное антикоррупционное бюро по видеозаписям, на которых якобы брат главы Офиса президента Андрея Ермака обсуждает кадровые назначения, написал нардеп из фракции Слуга народа Гео Лерос. Фотография заявления и два новых видео Лерос опубликовал в Facebook.

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В обращении депутат сообщает, что отправил в НАБУ видеозаписи, на которых Денис Ермак якобы обсуждает кадровые назначения на различные госдолжности за вознаграждение.

Лерос просит НАБУ провести проверку изложенных в его обращении обстоятельств, в случае наличия в них признаков преступления - немедленно открыть уголовное производство, а также проверить причастность к возможному уголовному преступлению Андрея Ермака.

Также Лерос выложил еще два видео, на которых человек, похожий на Дениса Ермака, обсуждает с неизвестными назначения на уровне областей и районных администраций.

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В посте Лерос подчеркнул, что ждет в соответствии с законом об обличителях коррупции 10% "награбленного", которые собирается отправить в детский дом.

Он также обвинил Ермака в попытке "рейдернуть" НАБУ.

19 марта Лерос дал интервью , в котором подверг критике подписание Ермаком резидент Владимир Зеленский уволил Лероса с должности внештатного советника документа о возможном создании на переговорах в Минске консультативной группы, в которую войдут "представители ОРДЛО". На следующий день п

Сегодня Лерос опубликовал серию видео , на котор ых человек с голосом, похожим на голос Дениса Ермака, якобы обсуждает кадровые назначения за деньги.

Ермак ответил Леросу, что тот перешел красные линии , и пообещал обратиться в СБУ и ГБР, чтобы проверить записи и как ни оказались у Лероса.

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