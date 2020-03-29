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Лерос обратился в НАБУ по поводу съемок с братом Ермака и выложил новые видео

Лерос обратился в НАБУ по поводу съемок с братом Ермака и выложил новые видео - Фото
Гео Лерос (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)
29.03.2020, 19:43

Нардеп Гео Лерос обратился в НАБУ, чтобы бюро проверило возможные факты коррупции со стороны главы ОП Андрея Ермака и его брата, и выложил новые видео

Обращение в Национальное антикоррупционное бюро по видеозаписям, на которых якобы брат главы Офиса президента Андрея Ермака обсуждает кадровые назначения, написал нардеп из фракции Слуга народа Гео Лерос. Фотография заявления и два новых видео Лерос опубликовал в Facebook.

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В обращении депутат сообщает, что отправил в НАБУ видеозаписи, на которых Денис Ермак якобы обсуждает кадровые назначения на различные госдолжности за вознаграждение.

Лерос просит НАБУ провести проверку изложенных в его обращении обстоятельств, в случае наличия в них признаков преступления - немедленно открыть уголовное производство, а также проверить причастность к возможному уголовному преступлению Андрея Ермака.

Заявление Гео Лероса в НАБУ по поводу видео с братом Андрея Ермака

Также Лерос выложил еще два видео, на которых человек, похожий на Дениса Ермака, обсуждает с неизвестными назначения на уровне областей и районных администраций.

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В посте Лерос подчеркнул, что ждет в соответствии с законом об обличителях коррупции 10% "награбленного", которые собирается отправить в детский дом.

Он также обвинил Ермака в попытке "рейдернуть" НАБУ.

  • 19 марта Лерос дал интервью, в котором подверг критике подписание Ермаком документа о возможном создании на переговорах в Минске консультативной группы, в которую войдут "представители ОРДЛО". На следующий день президент Владимир Зеленский уволил Лероса с должности внештатного советника
  • Сегодня Лерос опубликовал серию видео, на которых человек с голосом, похожим на голос Дениса Ермака, якобы обсуждает кадровые назначения за деньги.
  • Ермак ответил Леросу, что тот перешел красные линии, и пообещал обратиться в СБУ и ГБР, чтобы проверить записи и как ни оказались у Лероса.

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Денис Юдин
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