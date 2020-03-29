Лерос обратился в НАБУ по поводу съемок с братом Ермака и выложил новые видео

Обращение в Национальное антикоррупционное бюро по видеозаписям, на которых якобы брат главы Офиса президента Андрея Ермака обсуждает кадровые назначения, написал нардеп из фракции Слуга народа Гео Лерос. Фотография заявления и два новых видео Лерос опубликовал в Facebook.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
В обращении депутат сообщает, что отправил в НАБУ видеозаписи, на которых Денис Ермак якобы обсуждает кадровые назначения на различные госдолжности за вознаграждение.
Лерос просит НАБУ провести проверку изложенных в его обращении обстоятельств, в случае наличия в них признаков преступления - немедленно открыть уголовное производство, а также проверить причастность к возможному уголовному преступлению Андрея Ермака.
Также Лерос выложил еще два видео, на которых человек, похожий на Дениса Ермака, обсуждает с неизвестными назначения на уровне областей и районных администраций.
Подписывайтесь на рассылки Liga.net - только главное в вашей почте
В посте Лерос подчеркнул, что ждет в соответствии с законом об обличителях коррупции 10% "награбленного", которые собирается отправить в детский дом.
Он также обвинил Ермака в попытке "рейдернуть" НАБУ.
Читайте также: Глава ОП Ермак купил Mercedes более чем за 3 млн грн