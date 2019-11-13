Зеленский подписал закон об обличителях коррупции

Дмитрий Разумков, Владимир Зеленский и Алексей Гончарук (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский подписал закон №198-IX о правовом статусе обличителей коррупции. Об этом вечером в среду сообщила пресс-служба президента.

Документ предполагает определение правового статуса обличителей коррупции, возможность анонимного сообщения о коррупции, введение для них государственной защиты, в том числе защиты их трудовых прав и освобождение от юридической ответственности, предоставления охраны и психологической помощи в случае необходимости, а также награду в размере 10% от денежного размера предмета коррупционного преступления в случаях раскрытия топ-коррупции.

У Зеленского считают, что закон даст возможность создать новую систему предотвращения коррупции на основе международных стандартов, что, в свою очередь, позволит снизить уровень коррупции в стране.

Верховная Рада 13 сентября приняла его в первом чтении, а 17 октября документ был проголосован во втором чтении и в целом.

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