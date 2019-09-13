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Верховная Рада поддержала награду обличителям коррупции

Верховная Рада поддержала награду обличителям коррупции - Фото
Верховная Рада (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
13.09.2019, 12:00

Законопроект об обличителях коррупции принят в первом чтении

Сегодня Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №1010 об обличителях коррупции.

"За" проголосовали 283 нардепа, "против" - 20, воздержались - 49 и не голосовали 49.

Законопроект предполагает определение правового статуса обличителей коррупции, введение для них государственной защиты, в том числе защиту их трудовых прав и освобождение от юридической ответственности, а также награду в размере 10% от денежного размера предмета коррупционного преступления.

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