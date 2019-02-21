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21.02.2019, 15:47

Украинская коррупция оставила след в 65 странах мира – НАБУ

Украинская коррупция оставила след в 65 странах мира – НАБУ - Фото
Фото: пресс-служба НАБУ

Большинство коррупционных схем предусматривают участие компаний, зарегистрированных за границей

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Украинская коррупция оставила след в 65 странах мира. Чаще всего детективы Национального антикоррупционного бюро обращаются за помощью к правоохранителям Латвии, Кипра, Великобритании, Германии и Швейцарии, сообщает пресс-служба НАБУ.

Уточняется, что за второе полугодие 2018-го бюро направило 118 запросов о международной правовой поддержке, по 52 из них дан ответ. Такие запросы, поясняют в НАБУ, необходимы, потому что большинство коррупционных схем предусматривают участие компаний, зарегистрированных за границей.

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"Как правило, эти компании выполняют роль посредников, которые оставляют у себя львиную долю доходов государственных компаний", - уточняют в антикоррупционном ведомстве.

18 февраля бюро сообщило, что из 180-ти дел, расследование которых завершили детективы НАБУ по состоянию на 31 января 2019 года, а прокуроры САП направили обвинительные акты в суд, по 48-ми судьи не назначили даже подготовительное заседание.

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Теги: коррупция, набу, расследования, заграница
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