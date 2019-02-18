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18.02.2019, 16:47

Почти 50 дел от НАБУ и САП зависли в судах: инфографика

Почти 50 дел от НАБУ и САП зависли в судах: инфографика - Фото
Фото: пресс-служба НАБУ

В НАБУ ждут начала работы Высшего антикоррупционного суда

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Из 180-ти дел, расследование которых завершили детективы НАБУ по состоянию на 31 января 2019 года, а прокуроры САП направили обвинительные акты в суд, по 48-ми судьи не назначили даже подготовительное заседание. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Также в НАБУ сообщают, что судьи затягивают рассмотрение некоторых дел, назначая заседания в перерывом в два-три месяца. 

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В Бюро информируют, что среди 36 решений по делам НАБУ и САП, судьи вынесли только два приговора в отношении трех лиц, предусматривающие реальное наказание в виде лишения свободы. Другие решения - это утверждение соглашений о признании виновности или назначения наказания, согласно которому лица не находятся в местах лишения свободы.

В НАБУ высказали надежду на скорое начало работы Высшего антикоррупционного суда, который сможет поставить точку в расследованиях детективов.

Ранее сегодня сообщалось, что с декабря 2018-го по январь 2019-го САП и НАБУ закрыли до 30 дел за отсутствием состава преступления. Детективы и прокуроры обвиняют друг друга в том, что резонансные дела закрываются.

Инфографика: НАБУ

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Теги: набу, сап, коррупция
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