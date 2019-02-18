НАБУ и САП с конца прошлого года закрыли десятки громких дел - УП

Фото: iStock/Global Images Ukraine

С декабря 2018 года по январь 2019 г. САП и НАБУ закрыли до 30 дел за отсутствием состава преступления. Об этом пишет УП, ссылаясь на источники в этих ведомствах.

В частности, дело об отдыхе в 2016 экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой на Мальдивах с семьей возбудили в августе 2017 по заявлению депутата Виталия Куприя. Через год, в июле прошлого года, закрыли.

Реклама

Детективы установили расходы Гонтаревой на отдых в размере почти 250 000 грн, но это значительно меньше, чем 250 прожиточных минимумов, необходимых для уголовной ответственности по ст. 366-1 УК (декларирование недостоверной информации). Куприй в августе обжаловал решение НАБУ. Дело вновь открыли, но 19 декабря повторно закрыли.

Дело об использовании служебного авто ГПУ при развозке гостей со свадьбы сына генпрокурора Юрия Луценко открыли 15 сентября 2017 года по заявлению экс-заместителя генпрокурора Рената Кузьмина, который в 2011-2012 приложил немало усилий, чтобы посадить действующего генпрокурора. 28 декабря 2018 его закрыли за отсутствием состава преступления.

Закрыто также дело о растаможивании автомобиля Mercedes для жены Владимира Гройсмана Елены.

В июне прошлого года СБУ направила в Житомирскую таможню письмо за подписью первого замглавы ведомства Павла Демчины с просьбой предоставить информацию об автомобиле, который Гройсман купила в 2017 году.

Предполагаемое занижение таможенных платежей для нее могло составить 600 000 грн, но таможенники занижения цены не обнаружили.

Также было закрыто дело о возможной взятке в размере 2 миллиона долларов должностным лицам СБУ и админсуда Киева за предотвращение ареста имущества Одесского аэропорта.

В САП также жалуются, что пришлось заставлять детективов НАБУ прийти 14 февраля с обысками в НКРЭКУ по делу о завышении тарифов по схеме "Роттердам+". Их оппоненты из НАБУ говорят, что вынуждены были закрыть ряд дел, потому что материалы "слил" руководитель САП Назар Холодницкий, отмечает Украинская правда.