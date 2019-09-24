"Обличители коррупции". Стало известно, кого поощрят деньгами

Галина Янченко (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В Слуге народа рассказали, кто может претендовать на денежное обеспечение согласно законопроекту об обличителях коррупции. По словам представителя фракции Галины Янченко, деньги могут получить только разоблачители топ-коррупционеров, пишет Громадське.

"Если вы работаете, например, в каком-то государственном учреждении или на государственном предприятии, или в другой сфере, и вы длительное время наблюдаете коррупцию, вам известны конкретные факты и фамилии, возможно, какие-то документы на сумму более 10 000 000 гривень и вы сообщаете об этом в правоохранительные органы, то вы будете иметь право на ряд привилегий", - сообщила Янченко.

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Она уточнила, что речь идет о юридической защите, предоставлении адвоката, охраны (при необходимости), а также денежном вознаграждении в размере 10% от разоблаченной суммы. По мнению депутата, основная проблема, с которой сталкиваются обличители, - это риск потери работы и дальнейших проблем с трудоустройством.

"Важно, чтобы эта денежная награда была достаточно велика, чтобы с одной стороны мотивировать обличителей, а с другой - гарантировать, что у них будут средства к существованию на несколько лет, пока они ищут работу", - пояснила представитель СН.

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