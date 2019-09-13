Антикоррупционный суд вынес первое решение об аресте: фото

Виктор Татьков (скриншот видео)

Высший антикоррупционный суд заочно арестовал Виктора Татькова - скандального главу Высшего хозяйственного суда времен президента Виктора Януковича. Об этом сообщает корреспондент Слідство.інфо из зала судебного заседания.

В ходе разбирательства прокурор Олег Багнюк сообщил, что заочный арест – единственная возможность добиться от Австрии экстрадиции бывшего судьи.

Адвокат Татькова выступал против заочного ареста, настаивая, что экс-судья находится в Австрии на лечении.

Фото копии решения Антикорсуда опубликовал в Facebook адвокат Виталий Титыч.

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Фото: Vitaliy Tytych/Facebook

Татькова подозревают в: пособничестве и вынесении неправосудных решений, имущественных и коррупционных преступлениях, руководстве преступной организацией, вмешательстве в деятельность судебных органов и незаконном вмешательстве в работу автоматизированной системы документооборота суда, а также получении взятки и отмывании средств.

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