Судья Татьков вернул статус судьи и неприкосновенность: видео

Бывший председатель Высшего хозяйственного суда Украины времен президентства Виктора Януковича - Виктор Татьков вернул себе статус судьи, а с части элитного имущества его близкого окружения сняли арест. Об этом говорится в сюжете программе Схемы - "Реванш судьи Татькова".

Большая палата Верховного суда 4 июня признала незаконным и отменила постановление Верховной Рады об увольнении Виктора Татькова с должности судьи Высшего хозяйственного суда. Постановление Большой палаты Верховного суда является окончательным и не подлежит обжалованию.

Это означает, объясняют юристы, судья таким образом восстановился в статусе судьи и вернул судейскую неприкосновенность. Что усложнит работу украинскому следствию - теперь для задержания Татькова, взятие его под стражу или арест им нужно будет получить согласие Высшего совета правосудия, говорится в программе.

29 сентября 2016 года постановлением Верховной Рады Татьков был освобожден от должности судьи ВХСУ в связи с нарушением им требований относительно несовместимости. Он почти сразу обжаловал это решение парламента, аргументируя это нарушением процедуры его принятия.

Татькова официально подозревают во вмешательстве в деятельность судебных органов и работу автоматизированной системы документооборота суда. По версии Генпрокуратуры, он фактически подчинил себе систему принятия судебных решений.

Сейчас Татьков скрывается от украинского правосудия за границей: сначала лечился в Германии, затем находился в Австрии, где даже попросил политического убежища.

В феврале 2019-го Большая палата Верховного Суда Украины отменила решение об увольнении из Шевченковского суда Людмилы Козятник, которая осудила минимум пять человек за поездку в резиденцию Межигорье беглого президента Виктора Януковича в 2014 году.