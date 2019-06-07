Судья Татьков вернул статус судьи и неприкосновенность: видео

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

С части элитных квартир скандального судьи сняли арест

Бывший председатель Высшего хозяйственного суда Украины времен президентства Виктора Януковича - Виктор Татьков вернул себе статус судьи, а с части элитного имущества его близкого окружения сняли арест. Об этом говорится в сюжете программе Схемы - "Реванш судьи Татькова".

Большая палата Верховного суда 4 июня признала незаконным и отменила постановление Верховной Рады об увольнении Виктора Татькова с должности судьи Высшего хозяйственного суда. Постановление Большой палаты Верховного суда является окончательным и не подлежит обжалованию.

Это означает, объясняют юристы, судья таким образом восстановился в статусе судьи и вернул судейскую неприкосновенность. Что усложнит работу украинскому следствию - теперь для задержания Татькова, взятие его под стражу или арест им нужно будет получить согласие Высшего совета правосудия, говорится в программе.

29 сентября 2016 года постановлением Верховной Рады Татьков был освобожден от должности судьи ВХСУ в связи с нарушением им требований относительно несовместимости. Он почти сразу обжаловал это решение парламента, аргументируя это нарушением процедуры его принятия. 

Татькова официально подозревают во вмешательстве в деятельность судебных органов и работу автоматизированной системы документооборота суда. По версии Генпрокуратуры, он фактически подчинил себе систему принятия судебных решений.

Сейчас Татьков скрывается от украинского правосудия за границей: сначала лечился в Германии, затем находился в Австрии, где даже попросил политического убежища.

В феврале 2019-го Большая палата Верховного Суда Украины отменила решение об увольнении из Шевченковского суда Людмилы Козятник, которая осудила минимум пять человек за поездку в резиденцию Межигорье беглого президента Виктора Януковича в 2014 году.

Отправить:
Распечатать:
Теги: судья, неприкосновенность, Виктор Татьков
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Судья Татьков вернул статус судьи и неприкосновенность: видео
Судья Татьков вернул статус судьи и неприкосновенность: видео
Сытник: Решение КСУ позволит коррупционерам и дальше красть
Сытник: Решение КСУ позволит коррупционерам и дальше красть
Украина развенчивает ложь России в Суде ООН: трансляция из Гааги
Украина развенчивает ложь России в Суде ООН: трансляция из Гааги
Недвижимость Схемы показали активы Коломойского и Боголюбова в США: фото
Что делать, когда авиакомпания задерживает рейс? Инструкция
Транспорт Что делать, когда авиакомпания задерживает рейс? Инструкция
Бой с тенью: чего Украине стоит реформа оборота топлива
Мнение Бой с тенью: чего Украине стоит реформа оборота топлива
Популярное
фото/видео
Судья Татьков вернул статус судьи и неприкосновенность: видео
Судья Татьков вернул статус судьи и неприкосновенность: видео
Сытник: Решение КСУ позволит коррупционерам и дальше красть
Сытник: Решение КСУ позволит коррупционерам и дальше красть 15:39
Украина развенчивает ложь России в Суде ООН: трансляция из Гааги
Украина развенчивает ложь России в Суде ООН: трансляция из Гааги 11:01
Дети Сусляков вернулись в Украину: фото
Дети Сусляков вернулись в Украину: фото 10:59
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 