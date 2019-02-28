Верховный суд назвал незаконным увольнение судьи Майдана Козятник

Людмила Козятник (фото - Висший совет правосудия, Facebook)

Большая Палата Верховного Суда Украины отменила решение об увольнении из Шевченковского суда Людмилы Козятник, которая осудила минимум пять человек за поездку в резиденцию Межигорье беглого президента Виктора Януковича в 2014 году. Об этом свидетельствуют данные Госреестра судебных решений.

Ее увольнение признано незаконным, а постановление "является окончательным и обжалованию не подлежит".

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Как пояснил адвокат Автомайдана Роман Маселко в своем Facebook, была уволена еще в 2017 году.

"Член Высшего совета правосудия Павел Гречкивский был в совещательной комнате, но не подписал решения ВРУ об увольнении Козятник", - описал он причину отмены решения о ее увольнении. "Председательствующим на заседании был Игорь Бенедисюк. Именно он должен был проконтролировать, чтобы решение бело подписано всеми", - добавил он.

По словам Маселко, Бенедисюк и Гречкивский также не понесли наказание за нарушение правил ВСП: "Игорь Бенедисюк станет судьей Верховного Суда. А Павел Гречкивский повторно избран членом ВРУ".