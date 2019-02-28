Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
28.02.2019, 11:39

Верховный суд назвал незаконным увольнение судьи Майдана Козятник

Верховный суд назвал незаконным увольнение судьи Майдана Козятник - Фото
Людмила Козятник (фото - Висший совет правосудия, Facebook)

Судья Людмила Козятник осудила минимум пять человек за поездку в резиденцию Межигорье в 2014 году

Реклама
Реклама

Большая Палата Верховного Суда Украины отменила решение об увольнении из Шевченковского суда Людмилы Козятник, которая осудила минимум пять человек за поездку в резиденцию Межигорье беглого президента Виктора Януковича в 2014 году. Об этом свидетельствуют данные Госреестра судебных решений.

Ее увольнение признано незаконным, а постановление "является окончательным и обжалованию не подлежит". 

Реклама

Как пояснил адвокат Автомайдана Роман Маселко в своем Facebook, была уволена еще в 2017 году.

"Член Высшего совета правосудия Павел Гречкивский был в совещательной комнате, но не подписал решения ВРУ об увольнении Козятник", - описал он причину отмены решения о ее увольнении. "Председательствующим на заседании был Игорь Бенедисюк. Именно он должен был проконтролировать, чтобы решение бело подписано всеми", - добавил он.

По словам Маселко, Бенедисюк и Гречкивский также не понесли наказание за нарушение правил ВСП: "Игорь Бенедисюк станет судьей Верховного Суда. А Павел Гречкивский повторно избран членом ВРУ".

Отправить:
Распечатать:
Теги: высший совет правосудия, майдан, судья, большая палата, шевченковский райсуд, людмила козятник
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 