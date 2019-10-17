Рада приняла закон о вознаграждении обличителям коррупции

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №1010 о защите обличителей коррупции.
"За" проголосовали 252 нардепа, "против" - 23, воздержались - 61, не голосовали - 61.
Голосование по фракциям:
Законопроект предполагает определение правового статуса обличителей коррупции, возможность анонимного сообщения о коррупции, введение для них государственной защиты, в том числе защиты их трудовых прав и освобождение от юридической ответственности, предоставления охраны и психологической помощи в случае необходимости, а также награду в размере 10% от денежного размера предмета коррупционного преступления в случаях раскрытия топ-коррупции.
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