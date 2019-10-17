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Рада приняла закон о вознаграждении обличителям коррупции

Рада приняла закон о вознаграждении обличителям коррупции - Фото
Верховная Рада (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
17.10.2019, 11:27

Закон предполагает возможность выплаты награды тем, кто сообщит информацию о крупных коррупционных преступлениях

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №1010 о защите обличителей коррупции.

"За" проголосовали 252 нардепа, "против" - 23, воздержались - 61, не голосовали - 61.

Голосование по фракциям:

Законопроект предполагает определение правового статуса обличителей коррупции, возможность анонимного сообщения о коррупции, введение для них государственной защиты, в том числе защиты их трудовых прав и освобождение от юридической ответственности, предоставления охраны и психологической помощи в случае необходимости, а также награду в размере 10% от денежного размера предмета коррупционного преступления в случаях раскрытия топ-коррупции.

  • 13 сентября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №1010 об обличителях коррупции.
  • 24 сентября депутат из фракции Слуга народа Галина Янченко рассказала о деталях законопроекта.

Читайте мнение: Почему защищать нужно не только тех, кто сообщает о коррупции

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законопроект обличители коррупции 1010
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