Пленки Ермака. САП открыла уголовное дело

Андрей Ермак (Фото: пресс-служба ОП)

Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство по факту возможного совершения коррупционного преступления при назначении на госдолжности. Об этом сообщает пресс-служба САП.

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Обращение к САП поступило от нардепа СН Гео Лероса. Он сообщил о совершении коррупционных преступлений при назначении конкретных лиц на должности председателя ОГА и директора госпредприятия. Также Лерос попросил проверить причастность руководства Офиса президента к совершению указанного преступления.

В прокуратуре заявляют, что руководитель САП Назар Холодницкий зарегистрировал уголовное производство по факту возможного злоупотребления влиянием при назначении лиц на должности в органы госвласти.

29 марта Лерос опубликовал серию видео , на котор ых человек с голосом, похожим на голос Дениса Ермака, якобы обсуждает кадровые назначения за деньги.

Андрей Ермак ответил Леросу, что тот перешел красные линии , и пообещал обратиться в СБУ и ГБР, чтобы проверить записи и как они оказались у Лероса.

Позже Лерос заявил, что попросил НАБУ проверить возможную причастность Андрея Ермака к уголовному преступлению.