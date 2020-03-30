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Пленки Ермака. САП открыла уголовное дело

Пленки Ермака. САП открыла уголовное дело - Фото
Андрей Ермак (Фото: пресс-служба ОП)
30.03.2020, 13:30

Нардеп от СН Гео Лерос попросил САП проверить руководство Офиса президента на причастность к коррупции

Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство по факту возможного совершения коррупционного преступления при назначении на госдолжности. Об этом сообщает пресс-служба САП.  

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Обращение к САП поступило от нардепа СН Гео Лероса. Он сообщил о совершении коррупционных преступлений при назначении конкретных лиц на должности председателя ОГА и директора госпредприятия. Также Лерос попросил проверить причастность руководства Офиса президента к совершению указанного преступления.

В прокуратуре заявляют, что руководитель САП Назар Холодницкий зарегистрировал уголовное производство по факту возможного злоупотребления влиянием при назначении лиц на должности в органы госвласти.

  • 29 марта Лерос опубликовал серию видео, на которых человек с голосом, похожим на голос Дениса Ермака, якобы обсуждает кадровые назначения за деньги.
  • Андрей Ермак ответил Леросу, что тот перешел красные линии, и пообещал обратиться в СБУ и ГБР, чтобы проверить записи и как они оказались у Лероса.
  • Позже Лерос заявил, что попросил НАБУ проверить возможную причастность Андрея Ермака к уголовному преступлению.
Владислав Сердюк
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