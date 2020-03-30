Пленки Ермака. САП открыла уголовное дело

Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство по факту возможного совершения коррупционного преступления при назначении на госдолжности. Об этом сообщает пресс-служба САП.
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Обращение к САП поступило от нардепа СН Гео Лероса. Он сообщил о совершении коррупционных преступлений при назначении конкретных лиц на должности председателя ОГА и директора госпредприятия. Также Лерос попросил проверить причастность руководства Офиса президента к совершению указанного преступления.
В прокуратуре заявляют, что руководитель САП Назар Холодницкий зарегистрировал уголовное производство по факту возможного злоупотребления влиянием при назначении лиц на должности в органы госвласти.