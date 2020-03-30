Пленки Ермака. ГБР открыла дело по заявлению главы Офиса президента

Андрей Ермак (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)

Госбюро расследований открыло уголовное дело по заявлению главы Офиса президента Андрея Ермака, которое он подал после обнародования видеосвидетельств возможного совершения коррупционного преступления, в котором, вероятно, фигурирует брат главы Офиса президента. Об этом Укринформу сообщили в пресс-службе ГБР.

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"Следователи Главного следственного управления Государственного бюро расследований осуществляют досудебное расследование по факту распространения народным депутатом видео с участием лица, похожего на брата главы Офиса президента", - сказали в бюро.

Дело открыто по статьям о мошенничестве, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 190); вмешательстве в деятельность государственного деятеля, совершенного лицом с использованием своего служебного положения (ч. 2 ст. 344); разглашении государственной тайны, повлекшем тяжкие последствия (ч. 2 ст. 328); превышении власти или служебных полномочий сотрудником правоохранительного органа (ч. 1 ст. 364).

опубликовал 29 марта народный депутат от Слуги народа Гео Лерос серию видео , на котор ых человек с голосом, похожим на голос брата главы ОП Дениса Ермака, якобы обсуждает кадровые назначения за деньги.

Андрей Ермак ответил Леросу, что тот перешел красные линии , и пообещал обратиться в СБУ и ГБР, чтобы проверить записи и как они оказались у депутата.

Позже Лерос заявил, что попросил НАБУ проверить возможную причастность Андрея Ермака к уголовному преступлению.