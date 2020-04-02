Ермак сказал СН, что брат "действовал сам". Зеленский отстранился - источник

Андрей Ермак (Фото: пресс-служба Офиса президента)

Президент Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак встретились с руководством фракции Слуга народа, чтобы обсудить скандал с "пленками Ермака". Об этом LIGA.net сообщил собеседник в руководстве фракции.

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По его словам, встреча прошла в офисе партии в КВЦ Парковый. "Приезжал на 15 минут Зеленский. Сказал, что пусть в этом всем разбираются правоохранительные органы, мы честные, и нам не нужно это лишний раз доказывать", - отметил собеседник. После отъезда президента было выступление Ермака, который говорил в течение полутора часов.

На встрече, по словам собеседника LIGA.net, было руководство фракции и главы комитетов, всего около 40 нардепов. От "демплатформы" - группы депутатов, требовавших встречи с Зеленским, - присутствовал Никита Потураев.

"Ермак говорил, что брат сам по себе действовал. Про Гео Лероса много всего. Как он Сагайдака проталкивал", - рассказал собеседник, который присутствовал на встрече.

В скором времени должно быть опубликовано заявление фракции о ситуации с "пленками Ермака".

епутат СН Лерос 29 марта дСНЛерос опубликовал серию видео , на котор ых брат главы ОП Денис Ермак якобы обсуждает кадровые назначения за деньги.

Андрей Ермак ответил Леросу, что тот перешел красные линии , и пообещал обратиться в СБУ и ГБР, чтобы проверить записи и как они оказались у Лероса.

30 марта САП открыла уголовное дело по факту возможного коррупционного преступления при назначении на госдолжности.

В тот же день Лерос сообщил , что ГБР завело на него уголовное дело по четырем статьям по заявлению Ермака. В ГБР эту информацию подтвердили

По словам Дениса Ермака, он обсуждал с собеседниками не должности, а "проекты", которые потом намеревался отправить на рассмотрение органам власти через возглавляемую им общественную организацию Украинское бюро национального развития.

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