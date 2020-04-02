Ермак сказал СН, что брат "действовал сам". Зеленский отстранился - источник

Президент Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак встретились с руководством фракции Слуга народа, чтобы обсудить скандал с "пленками Ермака". Об этом LIGA.net сообщил собеседник в руководстве фракции.
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По его словам, встреча прошла в офисе партии в КВЦ Парковый. "Приезжал на 15 минут Зеленский. Сказал, что пусть в этом всем разбираются правоохранительные органы, мы честные, и нам не нужно это лишний раз доказывать", - отметил собеседник. После отъезда президента было выступление Ермака, который говорил в течение полутора часов.
На встрече, по словам собеседника LIGA.net, было руководство фракции и главы комитетов, всего около 40 нардепов. От "демплатформы" - группы депутатов, требовавших встречи с Зеленским, - присутствовал Никита Потураев.
"Ермак говорил, что брат сам по себе действовал. Про Гео Лероса много всего. Как он Сагайдака проталкивал", - рассказал собеседник, который присутствовал на встрече.
В скором времени должно быть опубликовано заявление фракции о ситуации с "пленками Ермака".
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