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"Пленки Ермака". Нардепы из Слуги народа просят о встрече с Зеленским

"Пленки Ермака". Нардепы из Слуги народа просят о встрече с Зеленским - Фото
Андрей Ермак (Фото: пресс-служба Офиса президента)
02.04.2020, 17:06

60 "Слуг народа" передали руководству фракции просьбу о встрече с президентом Владимиром Зеленским из-за скандала с руководителем ОП Андреем Ермаком

Около 60 нардепов от фракции Слуга народа хотят встретиться с президентом Владимиром Зеленским по поводу "пленок Ермака". Об этом LIGA.net сообщил собеседник в руководстве фракции.

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По его словам, основной костяк инициаторов встречи составляет так называемая "демократическая платформа", которая ранее выступила с заявлением против создания консультативного совета с представителями ОРДЛО, предварительное соглашение о котором подписал глава ОП Андрей Ермак.

Просьбу о встрече депутаты передали руководству фракции. "Просьбу передали, но пока отклика нет. Сегодня соберется малая фракция (руководители и замглавы - ред.) и обсудит этот вопрос. Попробуем найти понимание", - рассказал собеседник.

Он добавил, что 1 апреля глава фракции Давид Арахамия разговаривал с президентом касательно ситуации с "пленками Ермака". "Ключевой вопрос, что никого же никуда не назначили. Андрей Ермак на этом и настаивает", - отметил он.

  • 29 марта депутат СН Гео Лерос опубликовал серию видео, на которых брат главы ОП Денис Ермак якобы обсуждает кадровые назначения за деньги.
  • Андрей Ермак ответил Леросу, что тот перешел красные линии, и пообещал обратиться в СБУ и ГБР, чтобы проверить записи и как они оказались у Лероса.
  • 30 марта САП открыла уголовное дело по факту возможного коррупционного преступления при назначении на госдолжности.
  • В тот же день Лерос сообщил, что ГБР завело на него уголовное дело по четырем статьям по заявлению Ермака. В ГБР эту информацию подтвердили.
  • По словам Дениса Ермака, он обсуждал с собеседниками не должности, а "проекты", которые потом намеревался отправить на рассмотрение органам власти через возглавляемую им общественную организацию Украинское бюро национального развития.

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Денис Юдин, Юрий Смирнов
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Слуга народа Владимир Зеленский андрей ермак пленки Ермака
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