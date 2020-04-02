"Пленки Ермака". Нардепы из Слуги народа просят о встрече с Зеленским

Около 60 нардепов от фракции Слуга народа хотят встретиться с президентом Владимиром Зеленским по поводу "пленок Ермака". Об этом LIGA.net сообщил собеседник в руководстве фракции.
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По его словам, основной костяк инициаторов встречи составляет так называемая "демократическая платформа", которая ранее выступила с заявлением против создания консультативного совета с представителями ОРДЛО, предварительное соглашение о котором подписал глава ОП Андрей Ермак.
Просьбу о встрече депутаты передали руководству фракции. "Просьбу передали, но пока отклика нет. Сегодня соберется малая фракция (руководители и замглавы - ред.) и обсудит этот вопрос. Попробуем найти понимание", - рассказал собеседник.
Он добавил, что 1 апреля глава фракции Давид Арахамия разговаривал с президентом касательно ситуации с "пленками Ермака". "Ключевой вопрос, что никого же никуда не назначили. Андрей Ермак на этом и настаивает", - отметил он.
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