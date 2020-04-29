Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Муж главбуха "Квартала" получил топ-должность в Главном управлении разведки – ZN

Муж главбуха "Квартала" получил топ-должность в Главном управлении разведки – ZN - Фото
ГУР Минобороны (фото - пресс-служба ГУР)
29.04.2020, 13:33

По данным ZN, муж главбуха "Квартала 95" Александр Пашков будет руководить департаментом стратегической разведки в ГУР

Александра Пашкова, мужа главного бухгалтера студии "Квартал 95", назначили директором департамента стратегической агентурной разведки ГУР Минобороны. Об этом сообщает ZN.UA.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В издании пишут, что приказ о назначении выдал министр обороны Андрей Таран, представление о назначении подписал начальник ГУР Василий Бурба.

Также ZN отмечают, что должность, на которую назначили Пашкова, подлежит согласованию в Офисе президента.

В ГУР не смогли "ни подтвердить, ни опровергнуть" эту информацию корреспонденту LIGA.net, сославшись на то, что ведомости о персональном составе разведывательных органов – гостайна.

  • В сентябре сообщалось, что Пашков стал врио начальника департамента стратегической разведки ГУР. Журналист Юрий Бутусов тогда писал, что Пашков 18 лет проработал кадровым военным разведчиком на низовых должностях, однако после победы Владимира Зеленского на президентских выборах "перепрыгнул сразу 10 служебных должностей".
  • Супруга разведчика, Оксана Пашкова, на общественных началах является помощником нардепа Слуги народа Ольги Руденко, которая была менеджером по маркетингу "Квартала 95".

Читайте также: "Кумовства у нас не будет". Или будет? Анализ кадровой политики Зеленского 

Марк Сировой, Юрий Смирнов
Еще по теме
Напишите нам
разведка гур василий бурба Квартал 95 Кумовство александр пашков
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 