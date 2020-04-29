Муж главбуха "Квартала" получил топ-должность в Главном управлении разведки – ZN

ГУР Минобороны (фото - пресс-служба ГУР)

Александра Пашкова, мужа главного бухгалтера студии "Квартал 95", назначили директором департамента стратегической агентурной разведки ГУР Минобороны. Об этом сообщает ZN.UA.

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В издании пишут, что приказ о назначении выдал министр обороны Андрей Таран, представление о назначении подписал начальник ГУР Василий Бурба.

Также ZN отмечают, что должность, на которую назначили Пашкова, подлежит согласованию в Офисе президента.

В ГУР не смогли "ни подтвердить, ни опровергнуть" эту информацию корреспонденту LIGA.net, сославшись на то, что ведомости о персональном составе разведывательных органов – гостайна.

В сентябре сообщалось, что Пашков стал врио начальника департамента стратегической разведки ГУР. Журналист Юрий Бутусов тогда писал, что Пашков 18 лет проработал кадровым военным разведчиком на низовых должностях, однако после победы Владимира Зеленского на президентских выборах "перепрыгнул сразу 10 служебных должностей".

Супруга разведчика, Оксана Пашкова, на общественных началах является помощником нардепа Слуги народа Ольги Руденко, которая была менеджером по маркетингу "Квартала 95".

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