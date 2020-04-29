Муж главбуха "Квартала" получил топ-должность в Главном управлении разведки – ZN

Александра Пашкова, мужа главного бухгалтера студии "Квартал 95", назначили директором департамента стратегической агентурной разведки ГУР Минобороны. Об этом сообщает ZN.UA.
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В издании пишут, что приказ о назначении выдал министр обороны Андрей Таран, представление о назначении подписал начальник ГУР Василий Бурба.
Также ZN отмечают, что должность, на которую назначили Пашкова, подлежит согласованию в Офисе президента.
В ГУР не смогли "ни подтвердить, ни опровергнуть" эту информацию корреспонденту LIGA.net, сославшись на то, что ведомости о персональном составе разведывательных органов – гостайна.
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