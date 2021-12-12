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"Надеюсь, что он уже написал заявление". Зеленский потребовал уволить замглаву МВД

Цей матеріал також доступний українською
12.12.2021, 14:00
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский обратился к главе МВД Денису Монастырскому с требованием рассмотреть вопрос об увольнении замминистра внутренних дел Александра Гогилашвили из-за нецензурной разборки на блокпосту на Донбассе. Об этом Зеленский написал в соцсетях. 

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"На инцидент при участие замглавы МВД Гогилашвили может быть только одна реакция. Прошу министра внутренних дел и Кабмин рассмотреть вопрос об увольнении замглавы МВД", – написал Зеленский.

Президент понадеялся, что "соответствующее заявление уже написано самим замом". 

"Ответом на законное требование представителя полиции должно быть корректное поведение каждого человека. Независимо от занимаемой должности, социального статуса или других обстоятельств", – резюмировал Зеленский.

  • Гогилашвили устроил разборки с полицейскими на блокпосту на Донбассе. Правоохранители остановили его автомобиль для проверки документов, что не понравилось чиновнику. Он нецензурно выражался в адрес полицейских, возмущаясь, что они его не узнали. В интернете было опубликовано соответствующее видео. 
  • Монастырский написал в Facebook, что инициировал дисциплинарное производство перед премьер-министром Денисом Шмыгалем и правительством. Позже Гогилашвили извинился за "излишнюю эмоциональность". 
Владислав Сердюк
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Владимир Зеленский александр гогилашвили
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