Кабмин уволил замглавы МВД Гогилашвили

Кабинет министров уволил заместителя министра внутренних дел Александра Гогилавшили после двух скандальных видео, на которых он нецензурно общался с правоохранителями. Об этом сообщил LIGA.net собеседник в правительстве.

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"Да. Это решение было принято КМУ сегодня утром", – сказал собеседник об увольнении Гогилашвили. Новость дополняется...

Марк Сировой , Юрий Смирнов

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