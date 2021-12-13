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Кабмин уволил замглавы МВД Гогилашвили

Цей матеріал також доступний українською
13.12.2021, 11:11
Кабмин уволил замглавы МВД Гогилашвили - Фото
Гогилашвили Александр

Кабинет министров уволил заместителя министра внутренних дел Александра Гогилавшили после двух скандальных видео, на которых он нецензурно общался с правоохранителями. Об этом сообщил LIGA.net собеседник в правительстве.

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"Да. Это решение было принято КМУ сегодня утром", – сказал собеседник об увольнении Гогилашвили.

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Марк Сировой, Юрий Смирнов
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александр гогилавшили м увольнение кабмин
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