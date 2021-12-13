Кабмин уволил замглавы МВД Гогилашвили
13.12.2021, 11:11
Гогилашвили Александр
Кабинет министров уволил заместителя министра внутренних дел Александра Гогилавшили после двух скандальных видео, на которых он нецензурно общался с правоохранителями. Об этом сообщил LIGA.net собеседник в правительстве.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"Да. Это решение было принято КМУ сегодня утром", – сказал собеседник об увольнении Гогилашвили.
Новость дополняется...
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Графічний дизайнер (рівень middle)
Киев • ЛІГА.net
Кореспондент (напрямок: економіка бізнес і фінанси)Разместить вакансию
Киев • ЛІГА.net
Последние новости
Комментарии