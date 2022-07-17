Президент Владимир Зеленский прокомментировал отстранение от должностей главы СБУ Ивана Баканова и генпрокурора Ирины Венедиктовой. О данных решениях он рассказал в вечернем видеообращении.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Сегодня на сайте Зеленского появились указы об отстранении Баканова от должности главы СБУ, отстранении Венедиктовой от должности главы Офиса генпрокурора и назначении исполняющим обязанности генпрокурора Алексея Симоненко.

"Сегодня я принял решение об отстранении от должности генерального прокурора и об отстранении главы Службы безопасности Украины", – сказал Зеленский.

Президент рассказал, что ему доложили о результатах очередной операции против преступников, работавших на врага. Задержан бывший руководитель Главного управления СБУ в Крыму, которого Зеленский уволил еще в начале полномасштабного вторжения. По его словам, собрано достаточно доказательств для сообщения о подозрении в госизмене.

Он также напомнил о кадровых решениях по региональным руководителям сектора безопасности – в Херсоне, Харькове. Президент отметил, что инспекция правоохранительных органов уже имеет первые результаты и будет продолжаться дальше.

На сегодня, по словам Зеленского, зарегистрировано 651 уголовное производство по статьям о госизмене и коллаборационизме работников прокуратуры, органов досудебного расследования и других правоохранительных органов. Более 60 сотрудников органов прокуратуры и СБУ остались на оккупированной территории и работают против нашего государства.

"Такой массив преступлений против основ национальной безопасности государства и связи, зафиксированные между работниками силовых структур Украины и спецслужбами России, задают очень серьезные вопросы соответствующим руководителям. Каждый из таких вопросов получит надлежащий ответ", – заявил президент.

24 июня американское издание Politico со ссылкой на собственные источники сообщило, что Зеленский хочет отправить Баканова в отставку, потому что якобы из-за предателей в СБУ российским войскам удалось закрепиться в Херсоне.

27 июня Зеленский опроверг слухи о том, что он хочет уволить Баканова.

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.