Зеленский отстранил Баканова от должности главы СБУ

Президент Владимир Зеленский отстранил Ивана Баканова от должности главы Службы безопасности Украины. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

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Вечером 17 июля на сайте президента появился указ об отстранении Баканова от исполнения обязанностей председателя СБУ.

Баканов отстранен по статье 47 дисциплинарного устава ВСУ о неисполнении или ненадлежащем исполнении служебных обязанностей, повлекшем человеческие жертвы или другие тяжкие последствия или создавшее угрозу таких последствий.

Баканов возглавлял СБУ с лета 2019-го (в июне стал исполняющим обязанности, а с августа был утвержден в должности).

24 июня американское издание Politico со ссылкой на собственные источники сообщило, что Зеленский хочет отправить Баканова в отставку, потому что якобы из-за предателей в СБУ российским войскам удалось закрепиться в Херсоне.

27 июня Зеленский опроверг слухи о том, что он хочет уволить Баканова.

Оксана Житнюк

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