Зеленский отстранил Венедиктову с должности генпрокурора, назначил и.о.

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"В соответствии с частью второй статьи 11 Закона Украины "О правовом режиме военного положения" постановляю: отстранить Венедиктову Ирину Валентиновну от должности Генерального прокурора", – говорится в указе.

Другим указом Зеленский назначил Алексея Симоненко временно исполняющим обязанности генерального прокурора.

Алексей Симоненко работал офицером в СБУ до 30 марта 2019-го. В январе 2020 года года подавал декларацию как кандидат на должность заместителя директора Государственного бюро расследований (ГБР) – тогда Бюро возглавляла Венедиктова.

С марта 2020 года занимал должность заместителя генерального прокурора.

В качестве заместителя генпрокурора Симоненко в декабре 2020 года передал дело, в котором фигурирует замглавы Офиса президента Олег Татаров, из Национального антикоррупционного бюро в Службу безопасности Украины.

В сентябре 2021 года на празднование дня рождения Олега Татарова съехались топ-чиновники правоохранительных ведомств, в том числе и связанные с расследованием дела против него. В их числе был и Алексей Симоненко.

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