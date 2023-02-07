Клименко стал новым главой Министерства внутренних дел

Верховная Рада назначила Игоря Клименко министром внутренних дел. Он исполнял обязанности министра из-за гибели Дениса Монастырского в авиакатастрофе.

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Решение поддержал 321 депутат, против – 0, воздержались – 19 (14 из них – из фракции Европейская солидарность, четыре – из Голоса), не голосовали – 19.

Игорь Клименко с сентября 2019 был главой Национальной полиции.

18 января в результате крушения вертолета в Броварах погибли министр внутренних дел Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин и государственный секретарь МВД Юрий Лубкович.

6 февраля премьер-министр Денис Шмыгаль предложил назначить Клименко главой МВД.

Вадим Ребрина

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