UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Клименко стал новым главой Министерства внутренних дел

Цей матеріал також доступний українською
07.02.2023, 11:47
Клименко стал новым главой Министерства внутренних дел - Фото
Фото: t.me/yzheleznyak

Верховная Рада назначила Игоря Клименко министром внутренних дел. Он исполнял обязанности министра из-за гибели Дениса Монастырского в авиакатастрофе.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Решение поддержал 321 депутат, против – 0, воздержались – 19 (14 из них – из фракции Европейская солидарность, четыре – из Голоса), не голосовали – 19. 

Игорь Клименко с сентября 2019 был главой Национальной полиции.

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
верховная рада Игорь Клименко мвд
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 