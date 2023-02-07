Клименко стал новым главой Министерства внутренних дел
07.02.2023, 11:47
Фото: t.me/yzheleznyak
Верховная Рада назначила Игоря Клименко министром внутренних дел. Он исполнял обязанности министра из-за гибели Дениса Монастырского в авиакатастрофе.
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Решение поддержал 321 депутат, против – 0, воздержались – 19 (14 из них – из фракции Европейская солидарность, четыре – из Голоса), не голосовали – 19.
Игорь Клименко с сентября 2019 был главой Национальной полиции.
- 18 января в результате крушения вертолета в Броварах погибли министр внутренних дел Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин и государственный секретарь МВД Юрий Лубкович.
- 6 февраля премьер-министр Денис Шмыгаль предложил назначить Клименко главой МВД.
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