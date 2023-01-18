В результате крушения вертолета в Броварах утром 18 января погиб министр внутренних дел Денис Монастырский. Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

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По словам главы НПУ Игоря Клименко, в авиакатастрофе погибло руководство МВД — министр Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, и государственный секретарь МВД Юрий Лубкович.

Всего известно о 16 погибших, из которых двое детей.

Девять погибших были на борту вертолета, 22 человека госпитализировано, из них 10 детей.

На месте работают все профильные службы. Проходит осмотр места.

Дмитро Гриниченко

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