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Новости | Бровары. В результате крушения вертолета погиб глава МВД Монастырский — Нацполиция

Цей матеріал також доступний українською
18.01.2023, 10:16
Бровары. В результате крушения вертолета погиб глава МВД Монастырский — Нацполиция - Фото
Денис Монастырский

В результате крушения вертолета в Броварах утром 18 января погиб министр внутренних дел Денис Монастырский. Об этом сообщили в Национальной полиции Украины. 

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По словам главы НПУ Игоря Клименко, в авиакатастрофе погибло руководство МВД — министр Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, и государственный секретарь МВД Юрий Лубкович. 

Всего известно о 16 погибших, из которых двое детей.

Девять погибших были на борту вертолета, 22 человека госпитализировано, из них 10 детей. 

На месте работают все профильные службы. Проходит осмотр места. 

Дмитро Гриниченко
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мвд бровары Денис Монастырский
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