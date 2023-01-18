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Бровары. Возле детского сада упал вертолет, есть погибшие — фото и видео с места

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18.01.2023, 09:09
Бровары. Возле детского сада упал вертолет, есть погибшие — фото и видео с места - Фото
Упавший вертолет в Броварах (Фото: Магнолія ТВ/Telegram)
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В Броварах Киевской области возле детского сада упал вертолет, начался пожар, проводится эвакуация людей. Об этом сообщила спикер полиции региона Ирина Прянишникова в комментарии Суспильному.

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По ее словам, вертолет упал в районе местного детского сада, началось возгорание. Людей эвакуируют из здания. 

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что данные о потерпевших и обстоятельства выясняются.

Спасатели и все службы работают на месте крушения. 

ОБНОВЛЕНО в 09:16. Телеканал Магнолия сообщил, что, по предварительным данным, вертолет по время падения зацепил детский сад, а потом полетел в направлении многоэтажки, где и рухнул. 

Начальник Броварского управления полиции Кирилл Самойленко сообщил, что известно о трех погибших. 

ОБНОВЛЕНО в 09:29. Предварительно, дети в саду не пострадали, в здание детсада попал обломок. 

ОБНОВЛЕНО в 09:37. Прянишникова в эфире национального телемарафона подтвердила, что в результате падения есть погибшие, также известно о пятерых пострадавших. 

Последствия падения вертолета в Броварах (Фото: Магнолія ТВ/Telegram)

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Дмитро Гриниченко
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