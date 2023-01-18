Бровары. Возле детского сада упал вертолет, есть погибшие — фото и видео с места
В Броварах Киевской области возле детского сада упал вертолет, начался пожар, проводится эвакуация людей. Об этом сообщила спикер полиции региона Ирина Прянишникова в комментарии Суспильному.
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По ее словам, вертолет упал в районе местного детского сада, началось возгорание. Людей эвакуируют из здания.
Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что данные о потерпевших и обстоятельства выясняются.
Спасатели и все службы работают на месте крушения.
ОБНОВЛЕНО в 09:16. Телеканал Магнолия сообщил, что, по предварительным данным, вертолет по время падения зацепил детский сад, а потом полетел в направлении многоэтажки, где и рухнул.
Начальник Броварского управления полиции Кирилл Самойленко сообщил, что известно о трех погибших.
ОБНОВЛЕНО в 09:29. Предварительно, дети в саду не пострадали, в здание детсада попал обломок.
ОБНОВЛЕНО в 09:37. Прянишникова в эфире национального телемарафона подтвердила, что в результате падения есть погибшие, также известно о пятерых пострадавших.
- 14 января армия России нанесла ракетный удар по объектам критической инфраструктуры Киева, обломок одной из ракет упал в нежилую зону в Голосеевском районе.
- Также оккупанты нанесли удар по жилой застройке в Киевской области.
- Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что Россия ударила по Киеву из зенитной ракетной системы большой и средней дальности С-400 "Триумф", или более привычного по войне С-300.
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